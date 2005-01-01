Путін підписав закон про контрсанкції проти США

СвітОлег Костюк, 4 червня1850

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У понеділок, 4 червня, президент Росії Володимир Путін підписав закон про санкції у відповідь, які спрямовані проти США та інших країн у відповідь на «недружні дії». Документ опублікований на офіційному ресурсі правової інформації.

Закон дозволяє уряду за рішенням президента забороняти або припиняти міжнародне співробітництво з «недружніми іноземними державами», а також з організаціями, які «прямо або побічно» знаходяться під юрисдикцією недружніх іноземних держав. Також може вводитися заборона або обмеження на участь таких компаній в держзамовленні і приватизації.

Крім того, в переліку контрсанкційних заходів вказано, що президент РФ вправі вживати «інші заходи» впливу.

Із закону в підсумку прибрали пункт про заборону на ввезення іноземних ліків, також закон не поширюється на товари, що ввозяться для особистого користування як росіянами, так і іноземцями.

Закон передбачає, що під контрсанкції може потрапити російська компанія з будь часткою іноземного капіталу.

Раніше цей закон схвалили Держдума і Рада Федерацій.

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