Приватна російська військова компанія «Вагнера» прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні, що є ознакою розширення ролі групи в цій війні. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Джо Байдена.

За його словами, Північна Корея завершила первинну поставку зброї компанії «Вагнера», яка оплатила обладнання. Минулого місяця Північна Корея доставила піхотні ракети і ракети в Росію для використання «вагнерівцями». За оцінкою США, яка базується на розвідданих, що мають бути оприлюднені пізніше, кількість матеріалів, доставлених Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні.

«Але ми занепокоєні тим, що Північна Корея планує доставити більше військової техніки до "Вагнера"», – сказав офіційний представник влади США.

Американські офіційні особи вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і планують підняти це питання в Радбезі. Американський чиновник зазначив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до ПВК «Вагнера».

У найближчі тижні будуть введені додаткові санкції проти російської ПВК та її групи підтримки в країнах по всьому світу.За його словами, російський бізнесмен Прцгожин витрачає понад 100 млн доларів на місяць на фінансування операцій ПВК «Вагнера» в Україні, але зіткнувся з проблемами при вербуванні росіян для участі в бойових діях в Україні.

За оцінками Сполучених Штатів, ПВК «Вагнера» налічує в Україні 50 тис. бойовиків, у тому числі контрактників і засуджених, завербованих з російських в'язниць. Група «Вагнера», укомплектована ветеранами російських збройних сил, воювала, зокрема, в Лівії, Сирії, Центральноафриканській Республіці та Малі.