Найманці підрозділу «Ліга», які є частиною ПВК «Вагнера», прибули на північний на кордон України для підготовки провокації – вони можуть зімітувати обстріл Білорусі з боку Збройних сил України. Про це повідомив Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі у Лоєвському районі Гомельської області. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами. Водночас, як наголошує Спротив, Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

В ЦНС вважають, що одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито Збройними силами Україні. Йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де розміщувались найманці, доставили 300 комплектів української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Зауважимо, що «ГардСервіс» не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються бойовики на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців".