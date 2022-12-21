«Українська правда» ідентифікувала членів ПВК «Вагнера», які воюють проти України. Серед ниї є бойовики, затримання яких було зірвано у 2020 році. Про це йдеться у розслідуванні УП «Оркестр вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"».

Дослідження виявило, що серед найманців є ті, кого в 2020 році затримували в Мінську. Одним з бойовиків виявився 41- річний Максим Кошман на прізвисько «Коршун». З 2014-го він позаштатний боєць ПВК «Вагнера» і один з 33 найманців, яких у 2020 році затримали в Білорусі і віддали Росії. В Україні проти Кошмана зареєстроване кримінальне провадження за фактом участі у незаконному збройному формуванні під час псевдореферендуму в Слов'янську в 2014 році. Після встановлення контролю над містом українськими військовими, Кошман втік до окупованої Горлівки і продовжив участь у війні проти України. Згодом отримав він паспорт Росії.

Бойовик ПВК «Вагнера» Максім Кошман

Серед тих, кого затримували у Білорусі у 2020 році також Геннадій Фетісов. Раніше він служив в підрозділі «Беркут" української міліції. Наразі мешкає в терористичній «ДНР» та воює проти України. Він активно підтримував у соцмережах початок війни і псевдореферендум.

Бойовик ПВК «Вагнера» Геннадій Фетисов (справа) раніше працював у «Беркуті»

Ще один із колишніх затриманих у Мінську найманців «Вагнера» Владімір Селіхов також підтримує війну Росії проти України. Він майже не публікує фото з війни. Лише кілька у формі та із російським прапором. Інші – у цивільному, але у коментарях він пояснює, що фото старі.

Бойовик ПВК «Вагнера» Владімір Селіхов

«Вагнерівець» Андрєй Чернишов брав участь у захопленні Луганського аеропорту влітку 2014-го. Чотири роки потому потрапив до списку СБУ, як найманець, який був доставлений до Сирії на ракетному крейсері «Варяг» і воював у цій країні. В 2022-му повернувся воювати проти України і влітку загинув.

Уродженець Комі Антон Вахтуров також загинув на війні проти України. Про це свідчить запис у соцмережах та в місцевих новинах. За даними колишніх працівників українських спецслужб, саме Антон Вахтуров був одним з учасників страти цивільного у Сирії.Тоді «вагнерівці» закатували беззбройного чоловіка, відрізали йому голову, розтрощили її кувалдою та спалили тіло. Все це бойовики знімали на відео.

«Вагнерівця» Антона Вахтурова вже ліквідували в Україні

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року у Білорусі затримали 32 бойовиків ПВК «Вагнера», що воювали проти України на Донбасі. Згодом їх усіх повернули в Росію. 17 серпня стало відомо про спецоперацію СБУ – бойовиків планували затримати в Києві, для чого виманили їх і виманили спершу до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

Згодом головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов розповів, що ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 поблизу Луганська.

Спецслужба завербувала найманців, запропонувавши їм «роботу» від імені російської ПВК МАР з охорони нафтових вишок у Венесуелі. Під час вербування, демонструючи свій рівень кваліфікації потенційному роботодавцю, вони дали під запис свідчення про злочини на території України.

За планом, 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ - Стамбул. Під час перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би «вагнерівців».

Однак 24 липня заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. Після доповіді Єрмак нібито попросив відкласти спецоперацію, посилаючись на те, що операція могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Президент Зеленський наказав перенести операцію на 30 липня. Проте напередодні рейсу, 29 липня, спецслужби Білорусі затримали всю групу.

5 серпня Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу та призначив на цю посаду Кирила Буданова. Це сталося після того, як Бурба закликав перевірити у цій справі голову Офісу президента Андрія Єрмака на детекторі брехні. У грудні 2020 року група Bellingcat повідомила, що розслідує зрив масштабної спецоперації із затримання у Білорусі бійців російської «ПВК Вагнера».