Кріп – рослина, яка потребує сонця

Кріп люблять за аромат, ніжний смак і невибагливість. Але, попри простоту у догляді, ця рослина теж має свої вимоги до умов вирощування. Якщо посіяти кріп у невідповідному місці, замість рясної зелені можна отримати жовті, тонкі стебла і млявий врожай. Щоб уникнути розчарувань, зверніть увагу на п’ять типових помилок при виборі ділянки для посіву кропу, пише Рrostoway.

Сусідство з родичами по сімейству

Не варто сіяти кріп поруч із морквою, петрушкою чи селерою – це все культури з одного родинного кола (зонтичні). Вони часто хворіють на схожі захворювання і приваблюють одних і тих самих шкідників. Щоб не провокувати проблеми з ростом, краще віддати перевагу грядці біля капусти, картоплі або цибулі, вони стануть більш безпечними «сусідами» для зелені.

Недостатнє освітлення

Кріп – рослина, яка потребує сонця. У тіні, навіть якщо вона часткова (наприклад, під деревами чи біля високих парканів), він росте слабким і рідким. Тінь також можуть створювати великі сусідні рослини. Без достатнього світла кріп не розвиває характерного насиченого аромату і залишається дрібним.

Легка піщана земля

Надто легкий, піщаний ґрунт не здатен утримувати достатньо вологи та поживних речовин. У таких умовах кріп виростає худим, бляклим і має слабкий смак. Краще обрати для нього більш структуровану землю, яка добре тримає вологу, але водночас залишається повітропроникною.

Кисле середовище

Якщо ґрунт на ділянці має підвищену кислотність, кріп відреагує повільним зростанням і блідим кольором. Для успішного розвитку ця рослина віддає перевагу нейтральному або слабколужному pH – не нижче 6,3. Перед посівом варто провести розкислення ґрунту за допомогою доломітового борошна або вапна, але робити це слід завчасно, не безпосередньо перед посадкою.

Загущені посіви

Іноді городники сіють кріп у вузьких проміжках між іншими культурами – між рядками часнику, полуниці або цибулі. Але навіть така витривала зелень не любить тісноти. За браку простору кріп втрачає силу, витягується і починає конкурувати за світло та поживні речовини. Залишайте достатню відстань між посівами, щоб рослина мала змогу розвиватися вільно.