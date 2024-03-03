Весняний телевізійний сезон готує глядачам багато різноманітних нових релізів. І розпочнеться він відразу у березні з кількох довгоочікуваних прем’єр. Ми побачимо Кейт Вінслет у ролі ексцентричної диктаторки вигаданої європейської країни та ще багато цікавого.

Вигадані пригоди Діка Терпіна

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin, з 1 березня

Це історія відомого англійського розбійника та грабіжника Діка Терпіна. Проте ми побачимо не традиційну біографічну розповідь. Це комедійна вигадка з англійським актором та коміком Ноелем Філдінгом. Він відомий своєю роллю Вінса Нуара в «Майті Буш». У 2012 році запустив свій власний телесеріал Noel Fielding's Luxury Comedy.

Режим

The Regime, 3 березня

У новому комедійному серіал «Режим» Кейт Вінслет грає роль авторитарної канцлерки, яка відчайдушно намагається втримати владу. Події відбуваються в вигаданій сучасній європейській країні з авторитарним режимом, який вона й очолює. Єлена Вернем намагається подавити розкол в країні. Ув’язненого лідера опозиції зіграв Г’ю Ґранта. Довірену особу Вернем грає бельгійський актор Маттіас Шонартс. Режисером є номінант на «Оскар» Стівен Фрірз («Королева», «Шері», «Небезпечні зв’язки») та володарка «Еммі» Джессіка Гоббс, яка працювала над «Короною».

Мері та Джордж

Mary & George, 5 березня

Події відбуваються в Англії на початку ХVІІ століття, коли Мері Вільєрс намагається зробити свого сина Джорджа фаворитом короля Якова І. Сюжет серіалу базується на книзі Бенджаміна Вуллі The King’s Assassin. У головні ролі – Джуліана Мур.

Яблука не падають ніколи

Apples Never Fall, з 14 березня

Ще одна екранізація роману Ліани Моріарті, авторки книг, за якими зняли «Велику маленьку брехню» та «Дев'ятеро ідеальних незнайомців».

«Яблука ніколи не падають» розповідає про надзвичайно щасливу зовні родину. У центрі сюжету – ідеальна сім’я Делейні, що складається з колишніх тренерів з тенісу, Стена і Джой, а також їхніх чотирьох дорослих дітей.

Після продажу тенісної академії подружжя готувалося до спокійного і забезпеченого життя, але доля мала свої плани. Раптово в їхньому будинку з’являється загадкова молода жінка Саванна. І саме цей візит стає початком ланцюжка подій, пов’язаних зі зникненням Джой. У ролі Джой Делейні – номінантка на «Оскар» Аннет Бенінг.

Полювання на вбивцю

Manhunt, з 15 березня

Після вбивства Авраама Лінкольна його друг та військовий секретар Едвін Стентон розгортає полювання на Джона Вілкса Бута. Історія ґрунтується на книзі Джеймса Л. Свонсона Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer, виданої у 2007 році. За неї автор отримав Премію Едгара Алана По.

Палм-Рояль

Palm Royale, з 20 березня

Палм-Рояль – це колоритна історія аутсайдерів, яка розповідає про те, як Максін Сіммонс (Крістен Війг) намагається увірватися у вище суспільство Палм-Біч. Серіал заснований на романі Джульєт МакДенієл «Містер і місіс Американський пиріг». Дія серіалу відбувається у 1969 році. В одній з неочікуваних ролей знялася Кая Гербер.