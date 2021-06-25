Онлайн-кінотеатр Takflix.com презентує добірку знакових фільмів про Карпати «Я піду в далекі гори». Добірка доступна до перегляду на всіх територіях світу мовою оригіналу з англійськими субтитрами.

«Я піду в далекі гори» складається з п’яти стрічок, що визначають образ гір в українській культурі. До неї ввійшла хрестоматійна робота Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», хітова трагікомедія «Мої думки тихі», лауреат двох премій «Золота Дзиґа» «Жива ватра», мюзикл «Гуцулка Ксеня» та короткометражний фільм «Дім» від лауреатки кінофестивалю Sundance.

Добірку відкриває класична стрічка «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, яку на Takflix можна подивитися у високій цифровій якості.

Трагікомедія «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча з Ірмою Вітовською в головній ролі розповідає про подорож фрілансера та його матері до Карпат у пошуках міфологічної пташки. Фільм зібрав 10 млн грн за сім тижнів кінопрокату та демонструвалася на більш як сімдесяти світових кінофестивалях.

Документальна стрічка «Жива ватра» львів’янина Остапа Костюка оповідає історію гірських вівчарів, які щороку покидають домівку на чотири місяці, щоб вигнати отари на пасовища. Фільм брав участь у міжнародному фестивалі в Карлових Варах та отримав спеціальну нагороду журі на кінофестивалі Hot Docs у Торонто.

Мюзикл «Гуцулка Ксеня» (на головному фото) Олени Дем’яненко розказує про українського емігранта Яро, який 1939-го року приїхав з сім’єю до Карпат, щоб одружитися зі свідомою українкою. Саундтреки до фільму виконує гурт Dakh Daughters. Стрічка отримала гран-прі фестивалю Atami Film Festival у Японії та приз за «найкращу пісню» і «найкращому композиторові» на премії «Золота Дзиґа».

Короткометражний фільм «Дім» режисерки-лауреатки фестивалю незалежного кіно Sundance Ірини Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин») розповідає про галицьку інтелігенцію 1940-х років, яка подається в підпілля та втікає в ліси.