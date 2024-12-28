П’ять цікавих фактів про українську комедію «Потяг у 31 грудня»
Участь Бориса Джонсона, пісня Клавдії Петрівни та дата прем’єри0
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1 січня стартує прокат української комедії «Потяг у 31 грудня». А зараз тривають допрем’єрні покази. Цей рейс мав стати звичайним, тихим рейсом, принаймні так вважав провідник Микола Іванович. Проте у долі на це були інші плани.
Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні. Цієї ночі у вагоні зустрінуться наречена-втікачка, подружжя на межі розлучення, гіперактивна вагітна та бухгалтер-інтроверт, з яким важко порозумітися. Замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона-ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження, і застряг в безлюдному полі.
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У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі якості, починають слухати та розуміти, адже світло всередині кожного з них сильніше будь-якої темряви. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного. Адже новорічне диво саме собою не трапляється.
П’ять цікавих фактів про фільм
- Пригодницька комедія «Потяг у 31 грудня» знята в Україні. Творці фільму наголошують на тому, що проект фінансувався без залучення державних коштів.
- Режисував стрічку Олег Борщевський («DZIDZIO Контрабас»), а сценарій писали одразу вчотирьох Микола Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Кирило Тимченко. Продюсером та виконавцем однієї з ролей став Юрій Горбунов («Скажене весілля»). Також до проекту долучилася Зоя Сошенко, яка продюсувала документальний фільм Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна».
- За статистикою Укрзалізниці, до повномасштабної війни у новорічну ніч пасажирами потягів ставали понад 5 тисяч осіб.
- Саундтреки до фільму виконали YAKTAK із піснею «Чекає вдома» та Klavdia Petrivna із треком «Зима».
- У фільмі зіграли Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко, а в одному з епізодів з’явився колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це розповів продюсер Юрій Горбунов у своєму Instagram. На зйомках Джонсон був одягнений у шапку з мерчу «Укрзалізниці», прикрашену написом: «Нумерація вагонів починається з голови поїзда». Переконатися у цьому можна буде з 1 грудня.