За добу 5 травня у Самборі п’ятеро людей отруїлись чадним газом. Випадки трапилися у двох різних квартирах. Серед постраждалих – двоє дітей.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 05:40 у квартирі будинку на вул. Братів Бережницьких, 1 отруїлись двоє людей, зокрема семирічна дитина.

У квартирі на вул. Шевченка, 23 близько 17:47 отруїлись троє осіб, серед яких дитина 2016 року народження. Квартира обладнана газовою плиткою та двофункційним котлом. Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово перекрили подачу газу до квартири.

Усіх постраждалих доставили у Самбірську районну лікарню. Заступник головного лікаря Степан Саврун уточнив ZAXID.NET, що стан пацієнтів стабільний, після надання медичної допомоги всіх відпустили додому. 58-річна жінка з квартири на вул. Шевченка шпиталізована.