Випадок стався у квартирі на першому поверсі, яка використовується як офіс

У Львові троє людей отруїлися чадним газом. Випадок стався на вул. Степана Бандери у середу, 5 травня, близько 15:49, у квартирі, яку використовували як офіс.

«У квартирі на вул. Степана Бандери, 47 сталося отруєння чадним газом трьох людей: чоловіка та жінки, віком 59 років, а також 40-річної жінки», – повідомили на Гарячій лінії міста Львова.

Як повідомили ZAXID.NET у «Львівгазі», подія сталася у квартирі на першому поверсі, яка використовувалася як офіс. Приміщення обладнане газовим котлом та колонкою. Наразі невідомо, чи окрім трьох постраждалих у приміщенні ще перебували люди. На місці ще працює аварійна служба «Львівгазу». До квартири тимчасово припинили подачу газу.

У повідомленні Гарячої лінії міста Львова також зазначили, що постраждалих госпіталізували: чоловіка у важкому стані, жінок – у стані середнього ступеня важкості. Проте у «Львівгазі» цю інформацію спростували, зазначивши, що стан трьох госпіталізованих задовільний.