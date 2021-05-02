У львівській квартирі двоє людей отруїлися чадним газом
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У суботу, 1 травня, двоє львів'ян отруїлися чадним газом. У стані середньої важкості їх госпіталізували у медзаклади Львова.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 1 травня, близько 20:50, у квартирі на вул. Голубовича, 35а. Чадним газом отруїлося двоє дорослих людей.
Потерпілих в стані середньої важкості госпіталізували до львівських медзакладів. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.
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