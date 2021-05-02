У суботу, 1 травня, двоє львів'ян отруїлися чадним газом. У стані середньої важкості їх госпіталізували у медзаклади Львова.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 1 травня, близько 20:50, у квартирі на вул. Голубовича, 35а. Чадним газом отруїлося двоє дорослих людей.

Потерпілих в стані середньої важкості госпіталізували до львівських медзакладів. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.