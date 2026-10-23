Обмін між Україною і Росією відбувся 23 жовтня

У п’ятницю, 23 жовтня, з російського полону повернулися п'ятеро мешканців Львівщини. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

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«За попередньою інформацією, серед воїнів, яких сьогодні визволили з полону, є п'ятеро жителів Львівщини. Все, що можна буде, – повідомлю згодом», – написав Максим Козицький.

Як повідомляє Сокальська міська рада, з полону додому повернувся 29-річний Василь Сташкевич, житель села Романівка. Він перебував в полоні з березня 2022 року.

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Василь Сташкевич перебував в полоні з березня 2022 року

Також із російського полону повернувся Ренат Хайруллін зі Стрия. Про це стало відомо із відео, яке опублікували в місцевих телеграм-каналах. Батько захисника приїхав його зустрічати. На опублікованому відео батько розмовляє зі своїм сином і тримає в руках плакат з його ім’ям та прізвищем.

«Синку, я люблю тебе. Я тут, я зараз в тебе буду. Я тут зустрічаю тебе, я приїхав до тебе», – йдеться у розмові на відео.

Батько Рената Хайрулліна розповів, що його син провів у полоні понад чотири роки. За цей час донька захисника вже пішла до першого класу.

«Ренат Хайруллін народився у Бердянську. Після початку повномасштабного вторгнення його батьки переїхали до Стрия. Ренат служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У 2022 році під час оборони Маріуполя потрапив у полон», – повідомив голова Львівського ОВА Максим Козицький.

Ренат Хайруллін служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Повернувся з російського полону і Василь Залуцький родом зі села Тернопілля Тростянецької громади. У 2015 році підписав контракт на військову службу, брав участь у бойових діях у зоні АТО. Служив у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ «Азов», мав військове звання штаб-сержанта. Боронив нашу державу і з початком повномасштабної війни. З травня 2022 року перебував у російському полоні.

Нагадаємо, у пʼятницю, 23 жовтня, відбувся обмін полоненими військовими між Україною та Росією. За результатами обміну до України повернулися 270 захисників.