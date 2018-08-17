У ходорівському готелі виявили п'ятьох в'єтнамських нелегалів без документів

СуспільствоОльга Гринько, 17 серпня2240

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У ходорівському готелі виявили п'ятьох в'єтнамських нелегалів без документів
Нелегали проживали у мотелі «Лагуна» в Ходорові

Працівники Жидачівського відділення поліції спільно з прикордонниками у четвер, 16 серпня, виявили в одному з готелів Ходорова п’ятьох громадян В’єтнаму. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, п'ятеро іноземців, віком від 18 до 38 років, не мали при собі жодних документів.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, нелегали проживали у мотелі «Лагуна», що розташований на вул. Шевченка у Ходорові. Наразі правоохоронці встановлюють, хто винайняв кімнату для іноземців і скільки часу вони проживали у готелі.

Вирішується питання про притягнення нелегалів до відповідальності за порушення законодавства та про їхнє повернення у країну походження. Наразі їх передали працівникам міграційної служби.

До слова, це вже п’ята група нелегальних іноземних мігрантів, яку затримали на Львівщині з початку серпня. Нагадаємо, що з 1 серпня Національна поліція України спільно з Державною міграційною і прикордонною службами за участі СБУ проводить операцію під умовною назвою «Мігрант».

Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що нелегали почали загрожувати держбезпеці України.

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