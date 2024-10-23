Зловмисники орендували приміщення для зберігання поцуплених мопедів

У Рівному викрили групу зловмисників, які обкрадали склад місцевого жителя. Протягом місяця пʼятеро чоловіків поцупили пів сотні мопедів. За скоєне їм загрожує до восьми років увʼязнення. Про це повідомили 22 жовтня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, вранці 21 жовтня на спецлінію 102 надійшов виклик від 60-річного рівнянина, який став свідком того, як невідомі чоловіки завантажували у бус викрадені з території підприємства його скутери. Заявник у той час переслідував транспортний засіб по вулиці Степана Бандери.

«Патрульні оперативно виявили схожий за орієнтуванням бус на території АЗС. Однак, чоловіки запевняли, що усі вісім скутерів вони купили. З метою з’ясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу, які з’ясували, що транспорт крадений, тож вилучили його», – зазначають правоохоронці.

Зловмисниками виявились п’ятеро жителів Рівненського району віком від 27 до 36 років. Вони зізнались, що за отриманою інформацією спершу придивлялись до об’єкта, а наприкінці вересня почали красти: спочатку запчастини, а тоді – самі мопеди.

Поліцейські встановили, що до початку комендантської години злодії проникали на територію підприємства, вивозили товар і ховали його в кущі. Пакували у бус вранці, по завершенню часових обмежень. Крадене доставляли у складське приміщення, яке орендував один із учасників групи. Там під час обшуку поліцейські виявили 49 мопедів, п’ять з яких – у розібраному стані.

Загалом чоловіки встигли викрасти понад 50 транспортних засобів.

Усіх п’ятьох слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення їм підозри за ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає від пʼяти до восьми років позбавлення волі.