Жителька Дубенщини виявила у вікні свого підвалу невідомого чоловіка , який крав її консервації

Дубенський міськрайонний суд виніс вирок Івану Виноградову, який при спробі вкрасти 143 банки з консервацією застряг у вікні підвалу в селі Костянець. За скоєне чоловіку призначили рік іспитового терміну.

Як раніше інформував ZAXID.NET, інцидент у селі Костянець Дубенського району стався вранці 6 травня. Близько 06:00 місцева жителька повідомила поліції, що виявила у підвалі свого будинку невідомого чоловіка, який застряг у вікні. На місці події правоохоронці зʼясували, що 64-річний Іван Виноградов намагався вкрасти 143 банки з консервацією, втім заблокував собі ними вихід і вже вилізти назад на подвірʼя не міг.

Згідно з результатами експертизи, зловмисник завдав потерпілій збитків на 7150 грн. Мотиву дій пенсіонер не пояснив, але свою вину повністю визнав.

Суддя Руслан Ралець визнав Івана Виноградова винним за ч.4 ст.185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану), втім звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Крім того, чоловік має заплатити 5300 грн за проведення судових експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.