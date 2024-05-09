Жителька Дубенщини виявила у вікні свого підвалу невідомого чоловіка , який крав її консервації

Вранці 6 травня жителька села Костянець Дубенського району виявила у підвалі свого будинку невідомого чоловіка. З’ясувалося, що при спробі вкрасти банки з консервацією злодій застряг у вікні. Про це 8 травня повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

«Зловмисник пробрався у приміщення через вікно і звідти виклав усю консервацію – 143 банки. Однак вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, адже заблокував собі вихід краденим. Двері були замкнені і виходили у будинок», – зазначають у поліції.

Після того, як 43-річна власниця будинку побачила крадія, вона звернулася до поліцейського офіцера Мирогощанської тергромади. Зрештою, 64-річного жителя села Новостав затримали й взяли під варту на 60 діб.

У поліції додали, що чоловік своїх дій не пояснив. За крадіжку в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 185 ККУ) йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.