Ольга Совгиря є авторкою понад 170 наукових праць у галузі конституційного права

Представницю парламенту у Конституційному суді України, народну депутатку від «Слуги народу» Ольгу Совгирю призначила суддею КСУ. Відповідне рішення ухвалили депутати Верховної Ради України на своєму засіданні у середу, 27 липня.

«За» проголосували 293 депутати (на рейтинговому голосуванні Совгиря набрала 292).

Голосування по політичних фракціях виглядає наступним чином: «Слуга народу» – 220 голосів, «Євросолідарність», «Батьківщина», «Голос» – по 0, «Платформа за життя та мир» – 15, «За майбутнє» – 14 група «Довіра» – 18, «Відновлення України» – 14, позафракційні – 12.

На запитання про складання мандату до голосування за призначення, Совгиря заявила, що напередодні написала заяву в апарат ВРУ про складання мандату, повідомив нардеп «Голосу»Ярослав Железняк у Telegram.

До складу Конституційного Суду входять 18 суддів. Призначаються вони президентом, Верховною Радою і зʼїздом суддів – по шість від кожного.

Хто така Ольга Совгиря?

42-річна Ольга Совгиря – заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права. 16 жовтня 2019 року Верховною Радою України призначена Постійним Представником Верховної Ради України в Конституційному Суді України.

Закінчила юридичний факультет КНУ ім.Т.Г. Шевченка. Докторка юридичних наук, професор. У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії «Слуга народу» номером 122 у списку як безпартійна. Членкиня однойменної фракції.

Совгиря з 2005 року працювала асистенткою, а з 2008 року – доценткою кафедри конституційного та адміністративного права. З 2010 року обіймає посаду доцентки кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка.

Є автором понад 170 наукових праць. Експерт з конституційного права.

За даними «Судово-юридичної газети», Совгиря отримала рекомендацію Комітету ВР ще півтора року тому.

«Проте парламент так і не розпочав її призначення. І річ зовсім не у професійних чи особистих якостях пані Совгирі, а в тому, які вимоги ставлять перед Україною міжнародні партнери», – додають у ЗМІ.

Зазначимо, що перед наданням статусу кандидата в ЄС, Україна взяла зобов'язання впровадження законодавства щодо процедури відбору суддів КСУ на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Тоді Венеціанська комісія закликала Україну не призначати суддів КСУ до запровадження конкурсного відбору, щоб зупинити практику політичних призначень в КСУ.