Радіо «Люкс ФМ» упродовж тижня пригощає своїх слухачів черешнями на різних вулицях Львова

Радіо «Люкс ФМ» влаштовує «Черешневий бум». Щоранку ведучі та працівники радіо на різних вулицях Львова безкоштовно роздають своїм слухачам соковиті черешні. Ягоди, якими зі самого ранку вони приємно дивують перехожих, зібрані власноруч у саду на Жовківщині. У вівторок, 12 червня, за смачним і корисним сніданком охочі приходили на Стрийський ринок, що розташований на вул. Івана Франка.

«Їдучи в авто, почула на 104.7 про акцію. Якраз поснідаю черешнями», – розповіла постійна слухачка радіо «Люкс ФМ» Ірина.

Соковиті черешні команда радіо збирала в саду друзів у селі Нова Скварява, що у Жовківському районі. Тож ведучі впевнені у тому, що ягоди екологічно чисті та смачні. Дізнатися, де їх роздають, легко: «Кожного ранку о 9-ій годині потрібно слухати ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ» і почути, на якій вулиці ми пригощатимемо наших слухачів черешнями. Просто прийти й отримати їх», – пояснив програмний директор радіо Михайло Безпалько.

Акція «Черешневий бум» від «Люкс ФМ» триватиме щонайменше тиждень. Роздавати черешні своїм слухачам ведучі радіо будуть із 9:00 до 10:00.