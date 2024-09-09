Військовослужбовець з 2017 року перебував у лавах ЗСУ

Ввечері неділі, 8 вересня, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості та радник президента Олександр Камишін повідомив із посиланням на заступницю голови міністерства Анну Гвоздяр про ДТП, в якому разом із дружиною загинув військовослужбовець та радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник із позивним Локі. Прощання із посадовцем відбудеться 10 вересня у Києві.

За даними Анни Гвоздяр, Ярослав Олійник загинув в аварії у ніч на 8 вересня. Він їхав разом зі своєю дружиною Ніною, яка також отримала смертельні поранення. Де саме сталася ДТП, посадовиця не уточнила.

«Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів», – повідомив Олександр Камишін.

Посадовцю було 28 років. Прощання із подружжям відбудеться о 12:00 у Михайлівському соборі у Києві.

Що відомо про Ярослава Олійника

Військовослужбовець із позивним «Локі» долучився до лав ЗСУ у 2017 році, де служив у підрозділі «Аеророзвідка». Там він опанував спеціальність оператора розвідувальних дронів. На початку повномасштабного вторгнення Ярослав Олійник брав участь у боях за Київщину та Чернігівщину. Крім того, військовослужбовець допомагав звільняти Куп’янськ під час Харківського контрнаступу.

Співпрацював з БФ «Повернись живим», налагоджуючи поставки дронів. Працював у Генштабі ЗСУ, а влітку 2023 року обійняв посаду радника міністра стратегічної промисловості.