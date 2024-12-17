Дмитро Габінет очолював Хмельницьку ОДА з 2019 до 2020 року

На 41 році життя раптово помер український юрист, викладач і колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Про це повідомили 17 грудня на його сторінці у Facebook.

У дописі не уточнюють причину смерті посадовця. Водночас у пресслужбі Хмельницької облдержадміністрації розповіли ZAXID.NET, що у Дмитра Габінета не було важких захворювань, тому новина про його смерть стала неочікуваною.

Прощання відбудеться 18 грудня з 12:00 до 14:00 у приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби за адресою: м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго, 5-А. Поховають посадовця о 14:30 на кладовищі мікрорайону «Ракове».

Додамо, що Дмитро Габінет народився 9 серпня 1983 року у Хмельницькому. Закінчив Хмельницький університет управління та права, де пізніше став викладачем. Був кандидатом юридичних наук, а також членом Спілки освітян України. Працював помічником народного депутата Миколи Стефанчука (партія «Слуга народу»). 28 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів підтримав призначення Дмитра Габінета на посаду голови Хмельницької ОДА, а 24 листопада 2020 року президент звільнив його з цієї посади «згідно з поданою ним заявою».