Івана Угрина тричі обирали головою районних рад на Прикарпатті

На 67 році життя помер Іван Угрин. Про смерть політика у середу, 21 жовтня, повідомили у Коломийській районній раді.

«Його життєвий шлях був тісно пов’язаний із Покуттям, його людьми та розвитком рідного краю. Багаторічна праця в органах місцевого самоврядування, відповідальна громадська діяльність і робота на керівних посадах стали важливою частиною його життя», – йдеться в некролозі.

Що відомо про Івана Угрина

Майбутній політик народився 8 серпня 1960 року в селі Підвисоке Снятинського району. У 1982 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, здобувши кваліфікацію агронома. Займався підприємництвом у сфері торгівлі та обслуговування, з 2008 по 2011 рік очолював Белелуйський цегельний завод.

З 2005 до 2020 року очолював Снятинську районну організацію ВО «Батьківщина». У 2008–2015 роках двічі обирався головою Снятинської районної ради, а після об’єднання районів у 2020 році став головою Коломийської районної ради. Також був депутатом Івано-Франківської обласної ради.

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Під час Революції Гідності Іван Угрин очолював штаб національного спротиву в Снятинському районі. Після початку російської агресії, у лютому 2014 року, разом з однодумцями організував у Снятині Волонтерський центр.