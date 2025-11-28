У 2024 році на посаді голови Коломийської РДА Глушков заробив понад 1,1 млн грн

Володимир Зеленський звільнив Любомира Глушкова з посади голови Коломийської РДА. Про це йдеться у розпорядженні президента, опублікованому у четвер, 27 листопада.

«Звільнити Глушкова Любомира Олексійовича з посади голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, згідно з поданою ним заявою», – зазначено в документі.

Любомир Глушков працював головою Коломийської РДА з 2015 року і тричі обирався депутатом Коломийської міської ради. У 2015 році йшов самовисуванцем у мери Коломиї, проте поступився Ігорю Слюзару. У червні 2023 року Глушков спровокував скандал, заявивши, що на Прикарпатті планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів. Тоді заяву посадовця спростовував заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

За інформацією НАЗК, у 2024 році на посаді голови Коломийської РДА Глушков заробив понад 1,1 млн грн та отримав 227 тис. грн пенсії. У власності його родини – 4 земельні ділянки, будинок, квартира і комерційне приміщення у Коломиї.