Заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин заперечив інформацію про заборону госпіталізувати чоловіків без погодження з ТЦК. На раді оборони області справді розглядали таке питання, однак його не ухвалили.

20 червня голова Коломийської РВА Любомир Глушков повідомив, що 13 червня рада оборони області ухвалила рішення, за яким чоловікам віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть планові госпіталізації без дозволу військкоматів.

Як повідомляє «Галка», 22 червня заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин роз’яснив, що означає це рішення. За його словами, ніякої заборони на планові госпіталізації для чоловіків немає.

«По-перше, на раді оборони області справді розглядалося таке питання, підставою для якого був лист від ТЦК із відповідним запитом. Проте рада оборони не ухвалювала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоров’я про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає», – сказав Віталій Ільчишин.

Він додав, що цей пункт, викладений на раді оборони, не конкретизований, що і викликало двояке трактування серед громадськості.

Віталій Ільчишин зазначив, що є військовозобов’язані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в медзаклади з минулими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт. Це, на його думку, і стало підставою для такого запиту від територіального центру комплектування.

«Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоров’я не приймав таке рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб прийняти рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде прийняте, то доведемо до відома громадськості», – зазначив в. о. керівника департаменту охорони здоров’я ОВА Володимир Дзьомбак.

24 лютого в умовах воєнного стану медичні заклади призупинили планові операції та госпіталізації. Проте вже 20 березня 2022 року наказом МОЗ України №507 в Україні скасовано заборону на проведення планових госпіталізацій та операцій. Відтак, правила проведення планових операцій в Україні залишилися незмінними. Щоб пацієнту могли зробити безплатну операцію, сімейний чи лікуючий лікар має видати йому електронне направлення.