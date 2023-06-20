В Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів. Про це у понеділок, 20 червня, повідомив голова Коломийської РВА Любомир Глушков.

За його словами, згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, місцевим чиновникам необхідно забезпечити, щоб усіх військовозобов'язаних мешканців регіону направили до територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медустанови регіону про рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації. При цьому медустанови зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектації про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

13 червня в Івано-Франківській громаді підписали наказ про проведення загальної мобілізації. У документі наголошується, що всім військовозобов'язаним чоловікам, які проживають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, необхідно з'явитися до міської ТЦК та СП підтримки протягом 10 днів з моменту опублікування наказу.

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки дав роз'яснення цього наказу та заспокоїв населення.

«Такий наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану указом Президента України. Основна мета наказу – це повторне оповіщення військовозобов’язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних», – йдеться у повідомленні центру.

24 лютого в умовах воєнного стану медичні заклади призупинили планові операції та госпіталізації. Проте вже 20 березня 2022 року наказом МОЗ України №507 в Україні скасовано заборону на проведення планових госпіталізацій та операцій. Відтак, правила проведення планових операцій в Україні залишилися незмінними. Щоб пацієнту могли зробити безплатну операцію, сімейний чи лікуючий лікар має видати йому електронне направлення.