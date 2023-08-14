Ґратен – гарна французька назва для запіканки під хрумкою сирною скоринкою. Готувати просто, їсти смачно. Замість кабачків можна взяти цукіні.

Інгредієнти (на 4 порції):

фарш мішаний 400 г

кабачки 1-2 шт (залежно від розміру)

вершки 120 мл

сир твердий 150 г

цибуля 1 шт.

часник 2 зубчики

олія ​​2 ст. л.

помідори (за бажанням)

трави прованські ½ ч. л.

сіль, перець за смаком

Замість кабачків можна взяти цукіні (фото larecetteparfaite)

Цибулю нарізати не дуже дрібно, можна тонкими чвертькільцями. У пательні в розігрітій олії обсмажити цибулю до золотистого кольору (2-3 хвилини). Додати порізаний часник та фарш, обсмажити практично до готовності. Посолити, поперчити.

Кабачок нарізати тонкими кільцями (якщо дуже великий – півкільцями). Залити кабачки окропом, посолити та проварити 5 хвилин. Викласти на друшляк та дати воді стекти.

Сир натерти. Нагріти духовку до 180°. Змішати сир, вершки та трави, посолити та поперчити.

Форму змастити олією. Викласти фарш, на фарш – кабачки. Якщо використовуєте помідори, то наріжте їх тонкими плястерками та покладіть на фарш до кабачків.

Залити вершково-сирною масою. Запікати 20-30 хвилин.