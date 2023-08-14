Ґратен із кабачків з фаршем. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Ґратен – гарна французька назва для запіканки під хрумкою сирною скоринкою. Готувати просто, їсти смачно. Замість кабачків можна взяти цукіні.
Інгредієнти (на 4 порції):
- фарш мішаний 400 г
- кабачки 1-2 шт (залежно від розміру)
- вершки 120 мл
- сир твердий 150 г
- цибуля 1 шт.
- часник 2 зубчики
- олія 2 ст. л.
- помідори (за бажанням)
- трави прованські ½ ч. л.
- сіль, перець за смаком
Замість кабачків можна взяти цукіні (фото larecetteparfaite)
Цибулю нарізати не дуже дрібно, можна тонкими чвертькільцями. У пательні в розігрітій олії обсмажити цибулю до золотистого кольору (2-3 хвилини). Додати порізаний часник та фарш, обсмажити практично до готовності. Посолити, поперчити.
Кабачок нарізати тонкими кільцями (якщо дуже великий – півкільцями). Залити кабачки окропом, посолити та проварити 5 хвилин. Викласти на друшляк та дати воді стекти.
Сир натерти. Нагріти духовку до 180°. Змішати сир, вершки та трави, посолити та поперчити.
Форму змастити олією. Викласти фарш, на фарш – кабачки. Якщо використовуєте помідори, то наріжте їх тонкими плястерками та покладіть на фарш до кабачків.
Залити вершково-сирною масою. Запікати 20-30 хвилин.