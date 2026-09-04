Перша вистава відбудеться до Днів європейської спадщини

У підземеллі івано-франківської ратуші облаштують сцену для вистав драмтеатру. Там встановлять сценічну платформу, звукове, світлове та проєкційне обладнання, повідомили 3 вересня на сторінці театру.

Цей новий простір стане восьмою сценою театру. Тут відбуватимуться театральні вистави, концерти, перформанси, читання, фестивалі та інші мистецькі події.

«Ми звикли шукати для театру нові простори, нові форми й нові способи говорити з глядачем. Підземелля ратуші – це простір із власною історією та особливою атмосферою, який відкриває для нас нові творчі можливості», – зазначив директор і художній керівник Франківського драмтеатру Олексій Гнатковський.

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Першу виставу тут зіграють вже 9 вересня, під час Днів європейської спадщини. Це буде неоопера-жах «Hamlet».

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Нагадаємо, раніше у підземеллях ратуші, які збереглися з давніших часів, була тюрма, там ув’язнювали опришків, там також одну ніч перебув Іван Франко. Відвідувачі можуть оглянути давні мури та історичні приміщення. Там проводять театралізовані екскурсії. Івано-Франківську ратушу збудували у 1935 році, вона є пам’яткою архітектури місцевого значення.