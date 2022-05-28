Мадридський «Реал» обіграв «Ліверпуль» з рахунком 1:0 та став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Єдиний гол у матчі на рахунку півзахисника Вінісіуса Жуніора. Мадридці лишаються лідерами за кількістю перемог у турнірі – на їхньому рахунку вже 14 кубків Ліги чемпіонів.

Старт фінального матчу затримався майже на 40 хвилин через проблеми з пропуском вболівальників на стадіон. Після стартового свистка перші 15 хвилин на полі було порівняно спокійно. Перший небезпечний момент біля воріт суперника створив Мохаммед Салах, проте воротар «Реала» Тібо Куртуа врятував ситуацію. Під час першого тайму йому довелося потягнути м’яч ще кілька разів, адже «Ліверпуль» рвався вперед та створював момент за моментом.

Натомість «Реал» спромігся пробити по воротах лише раз: на 43 хвилині голом відзначився Карім Бензема, проте його не зарахували через офсайд. У другому таймі також часом здавалося, що в складі «Реала» відпрацьовує свою зарплату лише Тібо Куртуа: на його рахунку – 9 сейвів за матч.

Тим не менше, саме мадридці спромоглися відкрити рахунок у матчі на 56 хвилині: Федеріко Вальверде чи то пробив, чи то віддав передачу з кута штрафного майданчика, а Вінісіус Жуніор вчасно вибіг з-за спини захисника з протилежної сторони. Це був єдиний удар «Реала» у площину воріт за увесь матч, якщо не рахувати офсайд Бензема, хоча мадридці видали ще кілька перспективних атак.

«Реал» надалі лишається найбільш титулованим в історії Ліги чемпіонів клубом: на його рахунку 14 перемог у фіналах турніру. У складі «Реала» чемпіоном став також український футболіст Андрій Лунін, який є запасним воротарем мадридців.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів мав відбутися на «Газпром Арені» у Санкт-Петербурзі, проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його перенесли на «Стад де Франс» у Париж. Пізніше ФІФА та УЄФА вирішили відсторонити всі російські клуби на національні збірні від участі в усіх футбольних турнірах.