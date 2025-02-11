Лунін і Ко спробують відстояти титул чинного чемпіона ЛЧ

У вівторок, 11 лютого, «Манчестер Сіті» в межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме мадридський «Реал». Гра відбудеться в Манчестері (Англія) на арені «Етіхад Стедіум» і розпочнеться о 22:00. Головним арбітром матчу стане француз Клеман Тюрпен.

Обидва суперники не виправдали очікувань, адже не змогли пробитись одразу в 1/8 фіналу. Попри це вони залишаються одними з головних претендентів на трофей. Команда Хосепа Гвардіоли нині проводить один з найгірших сезонів під керівництвом іспанського фахівця. В АПЛ «містяни» йдуть п’ятими, ризикуючи залишитися без путівки до найпрестижнішого євротурніру на наступний сезон. У Лізі чемпіонів англійці лише в останньому турі змогли забезпечити собі плей-оф, здолавши бельгійський «Брюгге» (3:1), і фінішували на 22-й сходинці турнірної таблиці.

«Реал» за підсумками основного етапу оновленої Ліги чемпіонів став одинадцятим, а в чемпіонаті Іспанії йде лідером, ведучи важку боротьбу за чемпіонство з мадридським «Атлетіко» та каталонською «Барселоною».

Турнірні шляхи команд перетнулися у четвертому розіграші Ліги чемпіонів поспіль. Вперше вони зустрілись в сезоні 2012/13. Тоді «Реал» здобув непросту домашню перемогу (3:2), а на виїзді розписав бойову нічию (1:1). Згодом «вершкові» тричі вибивали «Манчестер Сіті» у плей-оф. Зокрема, у кампаніях 2015/16 та 2021/22 мадридці перемагали у півфіналах. Англійський гранд взяв реванш у півфіналі сезону 2022/23 і згодом виграв Кубок чемпіонів.

Минулого сезону «Реал» зупинив «Ман Сіті» в 1/4 фіналу – головним героєм другого матчу став український голкіпер Андрій Лунін, який виграв серію пенальті для мадридців. Загалом, у протистоянні команд зараз панує рівність – обидва колективи здобули по чотири перемоги, а ще чотири поєдинки завершилися внічию. Різниця м'ячів – 24:22 на користь англійців.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Манчестер Сіті». На перемогу англійців дають 2,33, тоді як успіх «Реала» оцінюють у 2,90. Нічия котирується у 3,75. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,50, тоді як тотал менше 2,5 – 2,62. Найбільше голів у «Манчестер Сіті» чекають від норвежця Ерлінга Голанда (5,00). В «Реалі» відзначитись можуть француз Кіліан Мбаппе (6,00) та бразилець Вінісіус Жуніор (8,00).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та «Реалом»

Гру в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL. Поєдинок прокоментують Олександр Новак і Віталій Кравченко. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, яка продовжиться у перерві та після гри. Ведучими будуть Сергій Лук’яненко та Вадим Шевякін, а їхніми гостями – колишні гравці збірної України Едуард Цихмейструк і Олександр Головко.