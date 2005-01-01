Оголошено збір коштів для реанімації новонароджених львівського ОХМАТДИТу

Навіть найменша пожертва допоможе врятувати життя дитині

Благодійний фонд «Крила надії» оголосив збір коштів для реанімації новонароджених львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ, в якій потрібно провести повну реконструкцію системи постачання кисню. Повна вартість реконструкції становить 400 тис. грн.

За шість днів, від коли було оголошено збір коштів, як повідомила директорка фонду Наталія Ліпська, вдалося зібрати 57 200 грн. У лікарні грошей на реконструкцію сисеми постачання кисню нема, а без кисню не може обійтися жодна реамімація. Тож медики ОХМАТДИТу просять приєднатися до благодійної акції всіх небайдужих людей. За їхніми словами, будь-яка пожертва, навіть невелика, допоможе забезпечити належні умови для порятунку малюків.

У реанімації новонароджених, за словами головної лікарки Мар'яни Возниці, рятують крихітних дітей з різних районів області, які народилися з різними патологіями і яких може врятувати тільки операція. Хірурги оперують малюків, які всього кілька годин чи кілька днів тому з’явилися на світ. Щороку тут проводять понад 400 таких невідкладних операцій.

Усі, хто хоче долучитися до благодійної акції, можуть переказати на рахунок фонду: ПриватБанк 5169330511367333. Призначення платежу «на реанімацію». Можна також організувати збір коштів у вашому офісі, спортивній секції, колі друзів, на парафії.