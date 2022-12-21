Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні нададуть США, можуть допомогти суттєво посилити протиповітряну оборону України і створити ешелоновану систему ППО, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога», – сказав він в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Ігната, українські військові зможуть доволі легко опанувати нові для них зенітно-ракетні системи Patriot.

«Комплекси західного зразка доволі сучасні, дуже багато чого в них автоматизовано, багато відкинуто людського фактору. Тому перенавчитися на ці комплекси не є великою проблемою. Хоча для цього і потрібен певний час», – зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат додав, що Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО – і тому готова брати у західних партнерів «багато усього, що нам можуть запропонувати».

«Сьогодні Повітряні сили наявними засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки, окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає, щоб закрити всі потреби», – констатував він.

Нагадаємо, США 21 грудня оголосили про виділення Україні військової допомоги, який, зокрема, включає одну батарею системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot.