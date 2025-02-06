Ілля Євлаш обіймав посаду голови пресслужби Повітряних сил з березня 2024 року

У четвер, 6 лютого, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що йде з посади. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Прийшов час сказати “до зустрічі”, мої Повітряні Сили. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили», – написав Євлаш.

Причини свого звільнення військовослужбовець не повідомив. Також невідомо, що Євлаш планує робити далі. На посаді речника ПС Ілля Євлаш працював з березня 2024 року.

Хто обійме посаду речника Повітряних Сил, наразі невідомо.

Зазначимо, 28-річний військовослужбовець з 2019 року працював журналістом «Еспресо.TV», служив у Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. До того, як Євлаш обійняв пост речника Повітряних Сил, той працював головою служби службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ, а згодом – речником ОСУВ «Хортиця». Крім того, Ілля Євлаш обіймав посаду голови пресслужбі Східного угруповання військ.

У березні 2024 року Ілля Євлаш обійняв посаду голови пресслужби Повітряних сил, замінивши Юрія Ігната. Зазначимо, про звільнення Ігната повідомив тогочасний командувач ПС Микола Олещук. який також не уточнював причин звільнення.