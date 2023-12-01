Більшість терморегуляторів дозволяють тимчасово встановлювати нижчу температуру на певну кількість годин

З початком опалювального сезону стало знов актуальним питання, як зекономити на опаленні. Найбільш ефективний метод – підтримувати температуру в кімнаті нижчою, але постійною, поки ви не вдома. Завдяки цій стратегії ви ніколи не повертаєтеся до охолодженого будинку, а після повернення можете швидко нагріти кімнати до оптимальної температури. Забезпечити таку систему допоможуть регулятори температури, або термостати. Детальніше про них розповідає Teplocentr.

Сучасні терморегулятори або термостати – це бездротові та дротові пристрої, основне завдання яких – підтримувати обрану вами температуру для кожної кімнати. Однією з переваг є те, що, окрім вільного контролю температури, термостати також зменшують витрати на опалення та можуть продовжити термін служби опалювальних приладів та кондиціонування повітря.

Як бездротові, так і дротові регулятори температури мають однаковий ефект щодо зниження витрат на опалення та підвищення теплового комфорту. Правильна установка регуляторів дуже важлива – неправильне розташування може дати помилкову температуру, що знизить ефективність приладу. Регулятор повинен бути встановлений в кімнаті чітко в тому місці, де він буде вимірювати температуру. Він не повинен бути підданий впливу сонячних променів, а також стояти близько до місць, де є протяги та різке зниження температури, наприклад, вікна чи двері.

На котел або топку встановлюється контролер (бездротовий варіант). Коли термостат реєструє падіння температури, він надсилає сигнал контролеру, який запускає піч.

Варто звернути увагу на те, чи мають пристрої здатність спілкуватися і діяти в разі збою інтернету або відключення електрики в квартирі. Пристрої, які мають вбудовану батарею або живляться від акумулятора, працюватимуть навіть у разі відключення електроенергії.

Більшість терморегуляторів дозволяють тимчасово встановлювати нижчу температуру на певну кількість годин, наприклад, вночі або коли ми на роботі. Моделі добового регулювання дозволяють задавати циклічне зниження температури на певну кількість градусів. Ці налаштування виконуватимуться щодня без потреби щодня вмикати певний режим опалення.

Щотижневі моделі є ще одним доступним варіантом для максимальної зручності та зменшення витрат на опалення. З їхньою допомогою можна задати зниження температури на певне значення на більш тривалий час – до 99 днів. Варто звернути увагу на те, що через заданий проміжок часу запрограмований користувачем кімнатний термостат повертається до нормального режиму роботи, тобто до попередньо встановленої програми. Зазвичай терморегулятор має кілька заводських програм і кілька таких, що задаються користувачем.

Вибір хорошого терморегулятора істотно впливає на зручність його використання. Хороші моделі будуть оснащені читаним дисплеєм, лічильником робочого часу, а в бездротовому варіанті вони не будуть заважати роботі інших пристроїв. Більше того, як традиційні, так і бездротові контролери температури можуть працювати в інтелектуальному режимі пам’яті циклів увімкнення/вимкнення, а також пропонують автоматичне регулювання температури до певного часу доби.

Сучасні радіаторні термостати, регулятори насосів центрального опалення, термоелектричні приводи для теплої підлоги та терморегулятори – це інвестиція, яка окупиться навіть за два опалювальних сезони. Це рішення, яке можна використовувати як при будівництві енергоефективної будівлі, так і при модернізації традиційного будинку в «розумний», допомагаючи ще краще та більш свідомо керувати енергією.