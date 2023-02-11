Купувати котел потрібно в перевірених компаній, щоб вам не продали котел як замалої, так і завеликої потужності

Опалювальний котел, що працює на різних видах твердого палива, в експлуатації відрізняється від газових і електричних котлів. Відповідно, і схема його підключення до системи обігріву будівлі має свої особливості та складнощі. Teplocentr пояснює, як правильно підключити твердопаливний котел, щоб він працював максимально ефективно.

Особливості твердопаливного котла

Головні відмінності твердопаливного котла від інших:

1. Інерційність. Твердопаливний котел неможливо спинити відразу. Після припинення подачі кисню система продовжує роботу доти, поки не закінчиться повітря всередині топки або поки паливо не згорить. Це може призвести до перегріву теплоносія та утворення великої кількості пару. Як наслідок – руйнування котла або системи опалення.

2. Конденсат. Він з’являється, коли котел підключений напряму через акумулюючу ємність, по якій проходить теплоносій невисокої температури. Це все призводить до корозії, неправильної роботи та утворення сажі в котлі.

Щоб виключити ці проблеми, слід правильно організувати обв’язку котла, яка, у свою чергу:

захищає обладнання від перегріву, різких перепадів тиску;

підтримка заданої температури;

контролює температуру котла, подачі кисню в топку;

забезпечує відведення надлишкової рідини та пару;

контролює кількість теплоносія;

видаляє повітря із системи;

розподіляє теплоносій між всіма опалювальними контурами в будинку.

Елементи обв’язки твердопаливного котла та їх правильний монтаж безпосередньо впливають на якісну роботу котла, тому краще, щоб котел із обв’язкою встановлювали фахівці.

Основні елементи обв’язки:

група безпеки (манометр, розповітрювач, запобіжний клапан);

розширювальний бак;

буферний бак;

змішувальний триходовий клапан.

Базова схема обв’язки твердопаливного котла

Базова схема рекомендується тоді, коли твердопаливний котел – єдине джерело тепла в будинку, та при спільній роботі з іншими видами теплогенераторів.

При роботі твердопаливного котла завжди є ризик перегріву теплоносія, особливо на режимах, близьких до максимальної потужності. Це пов’язано з інерцією горіння палива, адже при досягненні необхідної температури води або раптовому відключенні електрики відразу припинити процес не вдасться. Протягом декількох хвилин після припинення подачі повітря теплоносій ще буде нагріватися, у цей момент і виникає ризик пароутворення. Це призводить до зростання тиску в мережі і небезпеки руйнування котла або прориву труб.

Щоб виключити аварійні ситуації, обв’язка котла на твердому паливі повинна включати запобіжний клапан. Він налаштовується на певний критичний тиск, вказаний у паспорті теплогенератора. Як правило, величина цього тиску в більшості систем дорівнює 3 Бар, при його досягненні клапан відкривається, випускаючи пару і зайву воду.

Далі, відповідно до схеми, необхідно організувати малий контур циркуляції теплоносія. Його завдання – не допустити потрапляння холодної води з будинкової системи опалення в теплообмінник і водяну систему котла. Це можливо у двох випадках: при запуску опалення в роботу та коли внаслідок відключення електроенергії зупиняється насос, вода в трубопроводах остигає, а потім подача напруги відновлюється.

Схема підключення твердопаливного котла з теплоакумулятором

У ряді країн Євросоюзу введені правила, згідно з якими схеми підключення твердопаливних котлів в систему опалення обов’язково повинні включати в себе теплоаккумулятор. Без нього експлуатація таких опалювачів просто заборонена. Причина – у високому вмісті чадного газу у викидах під час обмеження подачі кисню в топку для зменшення інтенсивності горіння. При нормальному доступі повітря утворюється нешкідливий вуглекислий газ, тому топка повинна функціонувати на повну потужність, віддаючи енергію теплоаккумулятору. Тоді вміст чадного газу не перевищуватиме екологічні норми.

Теплоакумулятор – це бак, покритий шаром теплоізоляції. У заводському виконанні може мати вбудований контур ГВП та ТЕН для підігріву води. Таке рішення дозволяє накопичувати тепло від твердопаливного котла, а в моменти його простою – забезпечувати обігрів будинку протягом якогось часу.

У схемі замість змішувального вузла, що складається з декількох елементів, встановлено готовий пристрій, який виконує ті ж функції

Обв’язка твердопаливного котла з електричним або газовим котлом

Найчастіше домовласники купують котел на твердому паливі як основне джерело тепла, залишаючи в резерві газовий або електричний котел, який вмикають уночі. Якщо поєднати ці два котли, система працюватиме автоматично, тобто при згасанні дров в топці вмикається електричний чи газовий нагрівач.

Звичайно, найефективніше буде працювати схема паралельного підключення газового та твердопаливного котла через буферну ємність. Остання буде одночасно виконувати 2 функції: служити гідравлічним роздільником і теплоакумулятором.

Поки опалювальні системи функціонують від теплогенератора на дровах або вугіллі, газовий котел знаходиться в черговому режимі. Але коли паливо в камері прогорить, то температура води в буферній ємності стане знижуватися. Це призведе до автоматичного пуску пальника газового агрегату, оскільки його циркуляційний насос працює постійно. Він доставить остиглу воду до термодатчика, а той через контролер запустить головний пальник. При розпаленні топки піде зворотний процес, газовий пальник відключиться через високу температуру теплоносія.

Схема підключення твердопаливного котла з електричним котлом через буферну ємність буде абсолютно ідентичною. Але у неї є істотний недолік – висока вартість. Такий пристрій системи обігріву актуально для приватних будинків великої площі.

Обидві котельні установки включаються паралельно, при цьому на виході з кожної встановлюються зворотні клапани. Оскільки насос в електричному котлі вбудований, працює постійно і відключити його неможливо, то треба правильно підібрати насос для теплогенератора твердопаливного котла. Тиск останнього повинен бути вищим, щоб при спільній роботі він мав пріоритет над електрокотлом.

Підключення електрокотла до твердопаливного котла буде функціонувати автоматично, якщо встановити термостат, що керує роботою насоса теплогенератора на біомасі, та кімнатний датчик температури, що керує електрокотлом. Під час спалювання дров кімнатний датчик буде фіксувати нормальну температуру в будинку, тому електричний нагрівач подаватися не буде. Але як тільки паливо прогорить, повітря в приміщенні стане охолоджуватися, як і теплоносій в трубах. Термостат насоса по зниженні температури води відключить його, а датчик – включить електричний теплогенератор.

Помилки при обв’язці твердопаливного котла

1. Купівля котла в першому-ліпшому магазині. Купувати котел потрібно в перевірених компаній, щоб вам не продали котел як замалої, так і завеликої потужності, не під той тип палива, який вам підходить чи котел однієї фірми, а обов’язкову комплектацію – від іншого котла.

Як можна зрозуміти, в кого ви купуєте? Ставте багато запитань. Ті люди, які дійсно розбираються в тому, що продають, нададуть максимально вичерпну, об’ємну консультацію, замовлять для вас товар не з наявності, але він вам більше підійде по параметрах. Найкраще купувати котел в фірмах, де працюють інженери, які при виборі обладнання уточнять важливі нюанси, що стосуватимуться розміщення, димовідводу, площі будинку, його утеплення, наявної системи опалення у будинку, кількість мешканців будинку та інше.

2. Припущення, що для якісної роботи твердопаливного котла достатньо його просто придбати. Для того, щоб котел горів добре і довго на одному завантаженні і щоб у ньому не утворювалася смола, щоб він не димів, щоб мало споживав дров, щоб був безпечними, його потрібно правильно укомплектувати, обв’язати та запустити. Одразу варто зауважити – робота по обв’язці твердопаливного котла швидкою і дешевою не буде, адже від рівня професійності та обізнаності майстра залежатиме подальша служба вашого обладнання. Не ставтеся до цього питання легковажно: правильний монтаж і запуск системи опалення з твердопаливним котлом – це насамперед ваша безпека та економія ваших ресурсів.

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