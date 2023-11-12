Йдеться про фактично будівництво нового моста між Рясне-Руським і Зимною Водою

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області оголосила тендер на реконструкцію шляхопроводу на трасі Львів – Краковець. Два роки тому вартість робіт становила 260,8 млн грн, утім через коригування проекту у 2023 році вартість здорожчала до 466 млн грн.

Йдеться про шляхопровід над залізницею між Рясне-Руським та Зимною Водою поблизу ТЦ «Три Слони». Міст протяжністю 100 погонних метрів є частиною західного обходу Львова. Проект реконструкції моста виготовили ще у 2020 році, а у 2021 році оголосили тендер на самі роботи вартістю 270,5 млн грн. Тоді за 260,8 млн грн роботи виконати зголосилась компанія «Онур конструкціон інтернешнл».

Торік до укладеного договору вносили зміни, а сама вартість реконструкції зросла через коригування проекту. 10 листопада 2023 року Служба відновлення оголосила новий тендер з початковою вартістю 466 млн грн, що майже вдвічі більше за початкову вартість.

На сайті Prozorro зареєстроване одне звернення до Держаудитслужби щодо доцільності витрат на реконструкцію моста під час повномасштабної війни.

Після реконструкції переправа відповідатиме параметрам І-Б категорії дороги і матиме по дві смуги руху в обидва напрямки. Загальна довжина становитиме 75,8 м, а ширина – 30,8 м.