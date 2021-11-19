На об’єкті працює підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»

У межах програми «Велике будівництво» тривають роботи із реконструкції шляхопроводу через залізницю між населеними пунктами Рудно та Зимна Вода. Цей проект розширить найбільш завантажену дорогу Львівщини - Західний обхід міста Львова.

Як повідомила Служба автомобільних доріг у Львівській області, закоркованість кільцевої дороги міста Львова – це проблема не лише мешканців, а й гостей Львівщини. У «час пік» на цій дорозі в заторах можна простояти чимало часу. А це, своєю чергою, сприяє зниженню безпеки дорожнього руху, відпрацьовані гази автотранспорту суттєво впливають на екологію регіону, а про комфорт взагалі не варто говорити. Відповідно до цього, ухвалили рішення розпочати роботи для розширення цього маршруту. Відтак, вже зараз спостерігаються активні ремонтно-будівельні роботи на шляхопроводі через залізницю на 4 км дороги Західний обхід міста Львова.

Для безпечного користування шляхопроводом попередньо провели роботи для підсилення балок. Такі заходи дозволять зберегти споруду у працездатному стані на час проведення робіт із реконструкції. Уже облаштували під’їзні дороги з обох сторін та збудували будівельний майданчик. Зараз проводять земляні роботи, розпочали роботи із влаштування буронабивних паль та переносять комунікації газопроводу та ліній електропередачі. Новозбудований шляхопровід відповідатиме параметрам І-Б категорії дороги і матиме по дві смуги руху в обидва напрямки. Крім цього, будуть влаштовані тротуари з обох сторін, зовнішнє освітлення та заходи з безпеки дорожнього руху.

На об’єкті працює підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

* Матеріал підготовлений прес-службою ЛОДА