Фізкультурно-спортивний комплекс «Сокіл» збудований ще у 1976 році

У місті Сокаль Сокальської територіальної громади Червоноградського району триває капітальний ремонт КЗСРРЛО фізкультурно-спортивного комплексу «Сокіл». Роботи проводять в межах Програми Президента України «Велике будівництво».

Фізкультурно-спортивний комплекс «Сокіл» збудований ще у 1976 році. Спортивний об’єкт відіграє важливу роль для громади, оскільки виступає осередком проведення спортивних та культурно-просвітницьких заходів (футбольних матчів, змагань з легкої атлетики, шахових турнірів). Окрім цього, «Сокіл» забезпечує функціонування різних спортивних секцій.

Роботи з капітального ремонту комплексу розпочали у поточному році. Замовник – Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти» Сокальської міської ради. Загальна кошторисна вартість робіт приблизно 34 млн грн.

«Цьогоріч для завершення робіт по об’єкту мають спрямувати приблизно 32 млн гривень. Шляхом акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку – 20 млн грн, з обласного бюджету - 7 млн грн та бюджету Сокальської територіальної громади – 4,9 млн гривень. Дуже важливо, щоб цей об’єкт отримав друге життя і був максимально корисним для мешканців громади», – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Відтак, проєкт передбачає: капітальний ремонт адміністративної будівлі з улаштуванням гідроізоляції та утеплення, реконструкцію трибун для глядачів, облаштування трьох майданчиків для пляжного волейболу, заміну бігових доріжок. А також - встановлення системи поливу площі трав’яного покриву стадіону, бігових доріжок, секторів для занять з легкої атлетики, капітальний ремонт інформаційного табло, благоустрій території, встановлення майданчика зі штучним покриттям розміром 60х40, облаштування будівлі громадської вбиральні, придбання легкоатлетичного обладнання

Станом на сьогодні тривають роботи з влаштування щебеневої основи під бігові доріжки, встановлення поребриків, укладання дренажних труб, магістральних труб поливу футбольного поля.

Нагадаємо, що розвиток спортивної інфраструктури є одним з шести напрямів програми «Велике будівництво». До програми включено 7 спортивних об’єктів Львівщини. Окрім «Сокола» у Сокалі це:

Спорткомплекс «Шахтар» у місті Червоноград

Стадіон імені Лева Броварського у Самборі

Реконструйовані корти та майданчики зі штучним покриттям спорткомплексу ЛНУ ім. Ів. Франка

Реконструйовані спортивне ядро та трибуни стадіону для глядачів на стадіоні ім. Є Смука Буської ДЮСШ

Басейн ДЮСШ «Тризуб плюс» у Давидові

Реконструйовані трибуни стадіону у Яворові.

* Матеріал підготований прес-службою ЛОДА