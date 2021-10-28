Загальна вартість будівництва школи становить майже 69 млн грн

Цьогоріч планують завершити ще один довгобуд області. Школу на 423 учнівських місця у смт Гніздичів Стрийського району реалізують у межах Програми Президента України «Велике будівництво».

«У Гніздичівській територіальній громаді сьогодні мешкає майже 7,5 тисяч населення, з яких 985 – діти шкільного віку, 380 – дошкільного. Шкільні заклади, які працюють в громаді, забезпечують потребу у здобутті загальної середньої освіти лише для 680 дітей», – інформують у департаменті економічної політики Львівської ОДА.

Однак навіть у них відсутні належні умови для повноцінного навчання. У Гніздичівській ЗОШ I-III ступенів діти навчаються у дві зміни в трьох приміщеннях, одне з яких побудоване у 1820 році. У школі немає спортивного та актового залів, сучасного харчоблоку. Через двозмінне навчання важко організувати роботу гуртків. Ці обставини і стали передумовою будівництва нової школи на 423 учнівських місця, яке розпочали ще у 1989 році.

Проект передбачає: будівництво двоповерхової будівлі ЗОШ, локальних очисних споруд, підземних резервуарів для води, влаштування фізкультурно-спортивної та навчально-дослідної зон, майданчиків для гімнастики для відпочинку дітей різної вікової категорії.

Упродовж 2015-2020 років звели двоповерхову будівлю ЗОШ та встановили віконні та дверні блоки.

Загальна вартість будівництва складає майже 69 млн грн, залишкова кошторисна вартість станом на 01.01.2021 – 51,7 млн грн.

Як зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький цьогоріч в межах програми Президента України «Велике будівництво» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України, народними депутатами вдалось залучити з державного бюджету на будівництво школи 46,9 млн грн, ще 4,8 млн грн – з бюджету Гніздичівської територіальної громади.

Щоденно на об’єкті виконують роботи 45-50 працівників підрядної організації ТОВ «Золочівагробуд».

Так, станом на 28 жовтня завершили мурування внутрішніх перегородок, влаштування зовнішньої каналізації та внутрішнього водопостачання, облаштування віконних відкосів, встановлення внутрішніх підвіконників і дверних блоків. Також роботи з гідроізоляції цоколя та влаштування відмостки, залиття бетонних стяжок на І та ІІ поверхах, у підвальному приміщенні та спортивному залі, фарбування стін приміщень ІІ поверху та спортзалу, влаштування натяжних стель в класах ІІ поверху, облаштування плиткою сходових кліток, санвузлів, їдальні та коридорів ІІ поверху, монтування витяжок їдальні та спортзалу, утеплення горища; обгородження території.

Тривають роботи з фарбування стін І поверху, облаштування плиткою коридорів І поверху, встановлення пожежних резервуарів, облаштування очисних споруд та КНС, фасадні роботи, влаштування стадіону, баскетбольного та волейбольного майданчиків, 4 дитячих майданчиків, благоустрій території (мощення бруківкою).

Нагадаємо, що також триває будівництво загальноосвітнього навчального закладу у селі Братковичі. Тут після його завершення зможуть навчатися 180 учнів. Ремонтні роботи проводять в межах програми Президента України «Велике будівництво».

Матеріал підготований прес-службою ЛОДА