Центр рекрутингу працюватиме щодня

У Тернополі відкрили рекрутинговий центр 42 окремої механізованої бригади. Цей центр – вже п’ятий в області, проте перший – саме цієї бригади.

Рекрутинговий центр 42 окремої механізованої бригади працюватиме щодня: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, у суботу та неділю – з 10:00 до 16:00. Наразі адресу центру не оголошують, однак зазначають, що усі бажаючі можуть звернутися за телефоном: 068 001 42 42, або заповнити анкету на сайті бригади «Перун».

«Мета рекрутингового центру – сприяння виконанню визначених державою мобілізаційних завдань та залучення військовозобов’язаних до служби у бойовому підрозділі, який сформований на території області», – повідомили в Тернопільській ОВА у вівторок, 10 червня.

42 ОМБр створена у січні 2023 року. З моменту формування її підрозділи брали участь у боях на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках, а з травня 2024 року боронять північ Харківщини. В структурі бригади є десять підрозділів: механізовані, стрілецькі, танковий батальйони та батальйон безпілотних систем. Також є іноземний підрозділ та розвідувальна рота. В бригаді служить багато жителів Тернопільщини, а місцеві громади області також підтримують бригаду матеріально-технічним забезпеченням.