Офіс МОУ працює у приміщенні міського ЦНАПу

У Тернополі відкрили перший рекрутинговий центр української армії. Цей офіс став 40-м в Україні. Рекрутинговий центр розташований в приміщенні міського ЦНАПу за адресою Князя Острозького, 6. Під час відкриття зазначили, що охочі зможуть отримати консультації щодо вакантних посад у Силах оборони.

Відкриття рекрутингового центру відбулося близько 17:00 30 вересня. Центр працює в одному з приміщень міського ЦНАПу, повідомили в Міністерстві оборони України. Під час відкриття в центрі були присутні представники з Тернопільської міської ради та Міністерства оборони.

Під час відкриття центру рекрутингу зазначили, що на його території та на території ЦНАПу, в якому він розташований, заборонено роздавати повістки.

«Мета центру рекрутингу – надати кожному та кожній повну інформацію про службу в армії. Тут можна дізнатися про вакансії, які є наявні в ЗСУ, та як пройти шлях до обраної військової частини на конкретну посаду», – уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

В Тернопільському центрі рекрутингу працюють цивільні рекрутерки. Працівниці допоможуть знайти посаду в силах оборони бажаючим, яка відповідатиме до освіти та цивільному досвіду. Через центри рекрутингу української армії можна долучитися не лише до Збройних сил України, а до будь-якого підрозділу Сил оборони. На сьогодні доступно більше ніж 10 тисяч вакансій. Найбільш популярними є посади водіїв, медиків, ремонтників та операторів БПЛА.