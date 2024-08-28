В центрі працюватимуть спеціальні цивільні рекрутери

У Чернівцях відкрили рекрутинговий центр української армії. Це вже 33-ій рекрутинговий офіс в Україні. Центр розташований на вул. Героїв Майдану, 7, і там працюватимуть цивільні рекрутери. Офіційне відкриття відбулося 27 серпня.

В рекрутинговому центрі чоловіки і жінки, які бажають мобілізуватися, зможуть отримати консультації, інформацію про частини та посади, умови служби. В центрі працюватимуть цивільні рекрутери, котрі пройшли спеціальну підготовку, також можуть надати консультацію за телефонами, повідомили в Міністерстві оборони України. Заповнити документи та за бажанням рекрутуватися можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Рекрутуватися можуть чоловіки та жінки з 18 до 60 років. У центрі можна обрати посаду, рід військ та частину. Українці можуть це зробити відповідно до свого цивільного досвіду. Всього у загальній базі центрів рекрутингу української армії більше ніж 10 тисяч вакансій в частинах Сухопутних військ, Повітряних сил, ССО, ГУР МОУ тощо.

Після оформлення до війська новобранці проходять базову загальновійськову, а за потреби й фахову підготовку. Окрім того, у співпраці з Victory Drones та Drone Force реалізуються спільні проєкти по відбору та рекрутингу операторів БПЛА.

«Останніми місяцями ми спостерігаємо зростаючу динаміку щодо добровольців. В Україні вже функціонує 33 центри рекрутингу. Наразі тривають перемовини, щоб облаштувати такі центри і в інших громадах», — підкреслив Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Наразі до рекрутингових центрів звернулись понад 15 тисяч людей, з них чотирьом тисячам ще досі обираються вакансії Також з цих людей – 1400 є військовослужбовцями.