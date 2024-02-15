Володимир Смоланка очолює Ужгородський національний університет з 2014 року

Ректор Ужгородського національного університету, лікар-нейрохірург Володимир Смоланка опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Володимир Смоланка задекларував 749 тис. грн зарплати в УжНУ, 354 тис. грн в Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології, понад 300 тис. грн гонорарів у міжнародних компаніях та 230 тис. грн пенсії. У довоєнний 2021 рік він заробив в університеті 951 тис. грн, 327 тис. грн в Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології та отримав понад 458 тис. грн гонорарів за лікарську практику.

На банківських рахунках Володимира Смоланки 73,6 тис. доларів, 107,5 тис. євро та 718,5 тис. грн. Готівкою він тримає 22 тисячі доларів. У власності ректора УжНУ Škoda Superb 2019 року випуску і вартістю понад мільйон гривень і земельна ділянка у селі Кам’яниця. Ця інформація присутня і в декларації за 2021 рік.

Дружина ректора УжНУ Любов Смоланка задекларувала 121 тис. грн зарплати в клініці «Ужмед» та 58,2 тис. грн пенсії. На рахунках у неї 20,5 тис. доларів, а у власності житловий будинок в Ужгороді, садовий – у селі Кам’яниця і 2 автомобілі: Toyota C-HR 2017 року випуску і вартістю 677,6 тис. грн та нова Тoyota RAV4, яку Любов Смоланка придбала у 2022 році за мільйон гривень.

Володимир Смоланка очолює Ужгородський національний університет з 2014 року. Він є президентом Української асоціації нейрохірургів. У 2006 та 2010 роках двічі обирався депутатом Закарпатської обласної ради від партії Віктора Балоги «Єдиний центр».