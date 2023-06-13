Релоковане на Стрийщину підприємство відвідали керівники району

У Стрию на Львівщині відновило роботу релоковане з Мелітополя підприємство з виробництва спецавтомобілів та броньованого скла «Цітіус С». Про це повідомили у Стрийській РДА.

ТзОВ «Цітіус С» було створене ще у 1991 році у Сімферополі. Після російської окупації Криму в 2014 році переїхало в Мелітополь, де свою діяльність розпочало з нуля. В вже після окупації Мелітополя на початку березня 2022 року евакуювалось на Стрийщину.

Обладнання підприємства залишилось в окупації. Вивезти змогли лише основні документи. Також встигли виїхати фахівці, які працювали на підприємстві понад 10 років. Зараз на ТзОВ «Цітіус С» працює понад 30 працівників.

На новому місці облаштували офіси, виробничі потужності та налагодили контакти з партнерами.

«Сьогодні незламне підприємство успішно відновлює своє виробництво та виходить на новий рівень. Створення якісного продукту, вихід на зовнішні ринки є основним завданням його власників, особливо, коли війна встановлює свої правила», – розповіли у Стрийській РДА, зазначивши, що релоковане підприємство відвідав очільник району Богдан Янко.

За даними YouControl, підприємство з «Цітіус С» зареєстроване понад 12 років тому, зараз перереєструвалося у Стрию. Розмір статутного капіталу становить 1 тис. грн. Власником є Олексій Серов, зареєстрований в окупованому Сімферополі.