У 2020 році на Дніпропетровщині запрацювала компанія «Сем Екопак». На підприємстві розробляють та випускають нові для українського і європейського ринків види екологічного пакування для яєць, фруктів, овочів та промислових продуктів. Екологічне виробництво запустили на базі Томаківського заводу литої тари. З початком повномасштабного вторгнення Росії компанія релокувалася на Львівщину. Тепер виробництво активно працює у Самборі і є одним із найбільших платників податків до місцевого бюджету.

«Вибухи чули і відчували»

Компанія «Сем Екопак» почала релокацію із Дніпропетровщини до Самбора на Львівщині у квітні 2022 року. Зробили це через загрозу захоплення регіону російськими окупаційними військами.

«Вибухи чули і відчували. Був ризик, що до нашого регіону росіяни можуть дійти. Але дякуємо ЗСУ, що вони не дали цьому статися», – пригадує генеральний директор компанії «Сем Екопак» Сергій Рудковський.

На Львівщині підприємство «Сем Екопак» працює на базі Самбірського хлібокомбінату. Компанія придбала будівлю ще у 2021 році, адже вже тоді планувала запускати виготовлення екологічного пакування і на заході України.

«У 2021 році була одна лінія в стані пуско-налагодження. Це було таке неповноцінне виробництво. Відбувався процес випуску яблучної тари на той час», – розповідає генеральний директор компанії «Сем Екопак».

Відтак повноцінно підприємство «Сем Екопак» на Львівщині запрацювало у серпні 2022 року. Однак обладнання довозили ще в жовтні. Тепер у Самборі працює дві виробничі лінії, третю домонтовують. Ще одну лінію із виробництва лотків для яєць залишили на Дніпропетровщині.

«Вирішили, що ми не можемо зупиняти виробництво пакування для яєць на Дніпропетровщині, тому що там велика кількість птахофабрик, вони залежать від нас, ми забезпечуємо їх продукцією. До речі, ми ні на день не зупиняли там виробництво, тому що це пакування для підприємств критичної інфраструктури», – пояснює Сергій Рудковський.

Разом із релокацією підприємства до Самбора переїхали й працівники. Компанія намагається створити для них всі комфортні умови. Зараз на підприємстві у Самборі працює близько 150 робітників.

«На першому етапі з нами переїхало 20 людей, потім ще кілька повернулися з-за кордону. Тож загалом 30 людей із Дніпропетровщини переїхали до Самбора. Вони тут і залишилися. Ми стараємося зробити такі умови, щоб їм було комфортно працювати, щоб для них це була не релокація, а гарне місце для життя», – додає генеральний директор компанії.

Підприємство не лише перевезло своє обладнання на Львівщину, але й перереєструвало юридичну адресу. Тож тепер «Сем Екопак» є одним з найбільших платників податків до місцевого бюджету Самбора. У компанії відзначили, що релокації сприяла на всіх рівнях влада Львівщини.

Загалом підприємство «Сем Екопак» випускає більше 100 видів продукції. Компанія виготовляє пакування для яєць, яблук, ягід, томатів, авокадо, є й індустріальне пакування. Його виробляють з унікального і екологічно чистого матеріалу – пульперкартону.

Право на творчість і помилку

Як розповідають в компанії, релокуватися на Львівщину вдалося дуже швидко. Зокрема через те, що тут підприємство вже мало приміщення. Окрім того «Сем Екопак» самотужки виготовляє виробничі лінії.

«Для більшості підприємств це стало складним завданням: перевезти обладнання, перелаштувати його і налаштуватися на новий ринок. Для нас це було трішки легше. По перше, ми вже мали приміщення. По друге, ми самі виробляємо обладнання. Нам треба було трохи змінити конфігурацію обладнання та змінити асортимент продукції», – розповідає Сергій Рудковський.

Також компанія має свій відділ розробки, який може швидко розробляти нові продукти і форми для пакувань. Компанія «Сем Екопак» працює за принципом відкритості, щоб команда мала право на творчість і навіть на помилку. Також підприємство створюємо великі можливості для молоді і сприяє кар'єрному рості.

«Ми навчаємо своїх фахівців, адже вони приходять до нас ще "зеленими". Люди приходять зовсім з інших сфер зайнятості, але вони швидко інтегруються і починають розуміти наші технології. Ми відкриті для нових ідей та людей, які хочуть реалізувати себе і зробити корисні зміни в суспільстві. У нас людина розвивається як фахівець і долучається до корисної справи», – додає Сергій Рудковський.

Європейський ринок

До релокації компанія «Сем Екопак» здебільшого реалізовувала свою продукцію в Україні. Коли підприємство запрацювало, український ринок екологічного пакування був лише на стадії зародження і виробники потребували такої продукції.

«Це були перші кроки наших виробників, вони розуміли, що потрібно звертати увагу і на те, як запакований продукт. Бо поведінка споживача на той час вже почала змінюватися», – зазначає генеральний директор компанії «Сем Екопак».

Фото компанії «Сем Екопак»

З початком війни компанія втратила велику кількість клієнтів на внутрішньому ринку, адже чимало потрапили під окупацію. Тож довелося швидко шукати нові рішення для експорту. Релокація на Львівщину теж відіграла важливу роль, адже тепер виробництво працює дуже близько до кордону.

«Перше за все, це польський та чеський ринки, також угорський і грецький. Ми працюємо й з країнами Центральної Європи. Це Німеччина, Італія, Франція. Щодо нашої продукції, то ми зробили акцент на розвитку ягідного ринку в Європі. Ми виготовляємо спеціальні корзинки для ягід. В нас є багато продукції для екологічного пакування яблук, також ми розробляємо унікальні пакування для клієнтів», – додає Сергій Рудковський.

Основна мета компанії «Сем Екопак» – замінити пластикове пакування, яке шкідливе, на пакування дружнє до навколишнього середовища. За рік підприємство виробляє більше 200 млн одиниць екологічного пакування, чим самим дбає про нашу планету.