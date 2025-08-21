Перед тим як запрошувати будівельну бригаду чи братися до роботи самостійно, складіть детальний план

Ремонт майже завжди стає справжнім випробуванням: починаючи з планування і закінчуючи вибором кімнати, з якої розпочати роботи. Ukr.Media розповідає, з чого все ж таки варто почати ремонт, щоб зменшити стрес.

Планування перед стартом

Продумайте, які зміни хочете зробити в кожній кімнаті, щоб у голові склалась чітка картинка. Якщо плануєте наймати майстрів або бригаду, не поспішайте – варто ретельно обирати команду, а не приймати першу пропозицію, яка виникне.

Нове уявлення про міський простір Львова – продуманий, відкритий, живий. LEV Development не просто будує – компанія створює простір, що надихає, підтримує і гармонійно вписується в ритм життя. Покращуючи рівень життя наших клієнтів, LEV Development підіймає рівень життя в Україні.

З чого почати ремонт?

Найкраще розпочати ремонт з приміщень, які найчастіше використовує вся родина. Найчастіше це кухня або ванна кімната. Зазвичай ремонт саме цих кімнат найдовший та найскладніших, але завершивши роботи ви зможете користуватися ванною чи кухнею, навіть якщо решта кімнат ще в процесі.

Краще починати саме з кухні, а потім переходити на ванну, адже саме у ванній кімнаті буде величезна кількість електричних та сантехнічних робіт, які можуть виконуватися навіть паралельно.

Що залишити на останок?

Коли ви покінчите з трудомісткими частинами будинку, можна братися до ремонту житлових кімнат. Почніть з вітальні – це дозволить швидше створити комфортний простір для всієї родини. На фінальний етап краще залишити спальню та дитячу кімнату, щоб завершити їх не поспішаючи.