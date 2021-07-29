Деякі авто продаються битими частіше за інші

Портал CarVertical проаналізував історію майже мільйона автомобілів із 17 країн Європи та визначив, у яких країнах найчастіше продають авто після ДТП та які саме. Дослідження показало, що переважно битими до нових власників потрапляють автомобілі преміум-марок, які після аварії потребують дорогого ремонту.

У світі розробляють все більш розумні автомобілі, проте від аварій повністю це нікого не страхує. Та після ДТП заможні європейці переважно не хочуть їх ремонтувати: вони отримують відшкодування від страхової фірми, а авто продають перекупникам чи тим же страховикам.

У свою чергу пошкоджені автівки потрапляють до менш заможних країн Євросоюзу (Польщі, Литви, Словаччини, Чехії) або і за його межі – до України. Згідно з дослідженням CarVertical, проведеним із червня 2020 по червень 2021 року, саме в цих країнах і продають найбільше битих автомобілів під виглядом цілих.

Правильно та якісно відремонтувати автомобіль після аварії найчастіше буває дуже дорого: потрібно відновити початкову жорсткість кузова, замінити подушки безпеки тощо. Тому багато водіїв обмежуються дешевим ремонтом із використанням вживаних або неякісних деталей, після чого просто продають автомобіль.

За даними дослідження CarVertical, найчастіше битими продають автомобілі преміум-класу – Lexus, Subaru, BMW, Jaguar, які потребують дорогого ремонту та запчастин. Також у топ-5 потрапила марка Dacia, яку в Україні продають під брендом Renault: ці авто часто використовують як службові, тому їх часто пошкоджують.

Водночас найрідше битими можна придбати автівки порівняно бюджетних марок Fiat, Citroen, Peugeot, Opel та Nissan.

Додамо, що дослідження базувалося на звітах про історію автомобілів, створених клієнтами за допомогою CarVertical. Платформа за допомогою реєстраційних номерів VIN надає дані про кожну аварію, пошкоджені деталі автомобіля, скільки буде коштувати ремонт тощо. Для дослідження проаналізували майже мільйон звітів про історію автомобілів з Польщі, Румунії, Угорщини, Чехії, Болгарії, Хорватії, Сербії, Словаччини, Словенії, Росії, Білорусі, Франції, Литви, України, Латвії, Італії та Німеччини.