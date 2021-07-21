Велика частина автомобілів-«потопельників» з Європи неодмінно потрапить на український ринок

Минулого тижня багато європейських країн постраждали від руйнівної повені. Вода затопила чимало будинків, сількогосподарських угідь і, звісно, автомобілів. Можна не сумніватись, що велика частина автомобілів-«потопельників» неодмінно потрапить на український ринок і продаватиметься за дуже привабливою ціною.

Варто пам'ятати, що машина, яка побувала у воді точно принесе своєму господарю величезну кількість проблем. Саме тому у найближчі місяці, купуючи вживане авто з Європи, варто бути дуже уважним та обережним, аби не натрапити на «потопельника». Ми розповімо за якими ознаками можна впізнати втоплену машину.

Головна проблема полягає у тому, що перекупи дуже старанно маскують усі ознаки «потопельника», аби у покупця не виникало підозр. Проте є деякі речі, які замаскувати дуже складно або навпаки надто дорого, щоб цим займатись. Тож на що варто звертати увагу:

• Загляньте під сидіння. Як правило металеві деталі каркасу виконані з голого заліза, що не покрите фарбою. Якщо автомобіль був у воді – на металевих деталях каркасу буде видно іржу. Варто зазначити, що навіть у автомобілів, які не були у воді, навіть якщо їм більш як 20 років, каркас сидіння лишається без слідів корозії.

• Запах. Усі «потопельники» мають характерний запах мулу. Позбавитись його досить важко, тому перекупи намагаються перебити його іншими запахами. У хід йдуть різноманітні ароматизатори, чистячі засоби, парфуми… Якщо в машині є будь-який стійкий запах – варто насторожитись. Найімовірніше перед вами потопельник.

• Фари. Дуже уважно обстежте відбивачі фар. Якщо на них помітно сліди солі, розводи, або інші сліди потрапляння вологи – перед вами «потопельник». Річ у тім, що світлотехніка досить дорога для того, аби її міняти і досить складна (особливо на дорогих сучасних авто), аби розбирати її для видалення слідів води.

• Електрообладнання. Усе електрообладнання повинно бути у робочому стані. Якщо, наприклад, не працює аварійка і звуковий сигнал, це вже поганий знак. А якщо не працює ще, наприклад, електросклопідіймач, ймовірність того, що це «потопельник», який і надалі буде докучати виходом з ладу електрообладнання, дуже висока.

• Дата ввезення. Зараз за допомогою безлічі онлайн-сервісів можна дізнатись всю історію авто, у тому числі і дату продажу та ввезення в Україну. Звірте ці дати з повідомленнями новин про повені у європейських містах. Якщо авто було продано за кілька днів або тижнів після потопу – це не дуже добра прикмета.

Звісно, є ще дуже багато прикмет за якими можна впізнати «потопельника», проте, купуючи вживане авто, обов’язково потрібно користуватись послугами професіоналів та замовляти відповідний огляд з діагностикою на СТО. Лише так можна з досить високою часткою ймовірності вберегти себе від технічних проблем у майбутньому.