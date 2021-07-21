Як розпізнати автомобіль-«потопельник» після повені в Європі
Поради для охочих купити авто з-за кордону
Минулого тижня багато європейських країн постраждали від руйнівної повені. Вода затопила чимало будинків, сількогосподарських угідь і, звісно, автомобілів. Можна не сумніватись, що велика частина автомобілів-«потопельників» неодмінно потрапить на український ринок і продаватиметься за дуже привабливою ціною.
Варто пам'ятати, що машина, яка побувала у воді точно принесе своєму господарю величезну кількість проблем. Саме тому у найближчі місяці, купуючи вживане авто з Європи, варто бути дуже уважним та обережним, аби не натрапити на «потопельника». Ми розповімо за якими ознаками можна впізнати втоплену машину.
Головна проблема полягає у тому, що перекупи дуже старанно маскують усі ознаки «потопельника», аби у покупця не виникало підозр. Проте є деякі речі, які замаскувати дуже складно або навпаки надто дорого, щоб цим займатись. Тож на що варто звертати увагу:
• Загляньте під сидіння. Як правило металеві деталі каркасу виконані з голого заліза, що не покрите фарбою. Якщо автомобіль був у воді – на металевих деталях каркасу буде видно іржу. Варто зазначити, що навіть у автомобілів, які не були у воді, навіть якщо їм більш як 20 років, каркас сидіння лишається без слідів корозії.
• Запах. Усі «потопельники» мають характерний запах мулу. Позбавитись його досить важко, тому перекупи намагаються перебити його іншими запахами. У хід йдуть різноманітні ароматизатори, чистячі засоби, парфуми… Якщо в машині є будь-який стійкий запах – варто насторожитись. Найімовірніше перед вами потопельник.
• Фари. Дуже уважно обстежте відбивачі фар. Якщо на них помітно сліди солі, розводи, або інші сліди потрапляння вологи – перед вами «потопельник». Річ у тім, що світлотехніка досить дорога для того, аби її міняти і досить складна (особливо на дорогих сучасних авто), аби розбирати її для видалення слідів води.
• Електрообладнання. Усе електрообладнання повинно бути у робочому стані. Якщо, наприклад, не працює аварійка і звуковий сигнал, це вже поганий знак. А якщо не працює ще, наприклад, електросклопідіймач, ймовірність того, що це «потопельник», який і надалі буде докучати виходом з ладу електрообладнання, дуже висока.
• Дата ввезення. Зараз за допомогою безлічі онлайн-сервісів можна дізнатись всю історію авто, у тому числі і дату продажу та ввезення в Україну. Звірте ці дати з повідомленнями новин про повені у європейських містах. Якщо авто було продано за кілька днів або тижнів після потопу – це не дуже добра прикмета.
Звісно, є ще дуже багато прикмет за якими можна впізнати «потопельника», проте, купуючи вживане авто, обов’язково потрібно користуватись послугами професіоналів та замовляти відповідний огляд з діагностикою на СТО. Лише так можна з досить високою часткою ймовірності вберегти себе від технічних проблем у майбутньому.