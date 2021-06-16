Renault випробовує новинку у Франції

У Renault показали передсерійні електричні версії нового покоління Mégane. Автомобілі ще приховують зовнішність, тому виїхали на дороги у камуфляжній плівці. Також повідомлені деякі технічні характеристики моделі.

Команда інженерів Renault цього літа вивела на французькі дороги 30 попередньо виготовлених автомобілів Mégane наступного покоління. Після фінальних випробувань буде сформований остаточний образ моделі.

Ці автомобілі виготовлені на фабриці в Дуе. Вони мають незвичайний вигляд – малюнок на кузові виконаний спеціалістами Renault Design. Гра ліній та візерунків з нового та знакового логотипу Renault доповнена сліпучим камуфляжем.

Новий Mégane E-Tech Electric побудований на базі платформи CMF-EV і оснащений електродвигуном потужністю 160 кВт (217 к.с.) та акумулятором потужністю 60 кВт-год, що гарантує до 450 км пробігу на одній заправці за методологією WLTP. Друга назва автомобіля – MéganE (вимовляється як «Меган Е»).