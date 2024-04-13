Івано-Франківська селищна рада позбавила місцевий ресторан 4 соток землі на користь місцевого депутата

Ресторатор з Яворівщини, співвласник ресторану «Мускат» у селищі Івано-Франкове Андрій Заяць заявив, що місцева влада перешкоджає його бізнесу. Зокрема, депутати відхили рішення попередників та відмовили йому в оренді 4 соток землі біля ресторану, оскільки на цю територію поклав око місцевий депутат Юрій Баландюх.

У своєму дописі Андрій Заяць розповів, що йдеться про земельну ділянку площею 4 сотки біля ресторану «Мускат», що неподалік траси Львів-Краківець в Івано-Франковому. Ділянка облагороджена і фактично перебуває в користуванні ресторану без оформленої оренди.

«Ми подбали про її благоустрій, затишні дві альтанки, ландшафтний дизайн. На неї є повний пакет документів – це уже готовий земельний проект, рішення попередньої ради про винесення даної ділянки на аукціон (дане рішення проігнороване і не виконане)», – написав підприємець. Андрій Заяць уточнив ZAXID.NET, що у 2021 році придбав ресторан у співвласності з міцевими підприємцями Тетяною та Юрієм Максаковими. Благоустрій ділянки зробив попередній власник ресторану. У 2020 році тодішня селищна рада ухвалила рішення виставити право оренди на цю ділянку, призначену для комерції, на аукціон, однак так і не виставила. А теперішня селищна рада несподівано вирішила скасувати рішення попередників.

«Як виявилося – причина в тому, що на цю територію наклали око наші сусіди по земельній ділянці (до слова, це мати одного з депутатів ради). До селищної ради із заявою звернулася Любов Баландюх, щоб змінити цільове призначення даної ділянки, на яку є вже розроблений земельний проект. За їхньої заявою там має бути дорога від траси “Львів-Краківець”, замість нашої вже облаштованої роками ресторанної локації», – розповів Андрій Заяць.

Андрій Заяць уточнив ZAXID.NET, що пенсіонерка Любов Баландюх є мамою чинного депутата Івано-Франківської селищної ради від партії «Сила і честь» Юрія Баландюха, який насправді зацікавлений у цій території, щоб облаштувати прямий заїзд з траси до своєї ділянки, яка розташована по-сусідству.

«Вони вже мають два заїзди до своєї земельної ділянки в 35 соток. Правда, із другої лінії після центральної траси. Виникає питання, чому дані кошти не логічніше і не корисніше спрямувати на облаштування дороги, яка вже є в генеральному і детальному плані не до одної ділянки, а до всіх ділянок, які там розташовані? Тож виходить, дана громадянка прагне, щоб за державні кошти їй зробили заїзд до їхньої земельної ділянки напряму від траси?! Звісно, це в рази змінює і цінову цінність її ділянки», – пояснює ресторатор.

«А вся сіль питання в тому що селищна рада за бюджетні кошти розроблятиме новий земельний проект на будівництво цієї дороги. Тобто наш земельний проект вони анулюють, відкинуть, зневажать, а кошти громади спрямують на підготовку нового пакету документів», – обурився Андрій Заяць.

Івано-Франківська селищна рада 29 березня за заявою Любові Баландюх ухвалила рішення про надання дозволу на внесення відповідних змін до детального плану території. Андрій Заяць розповів ZAXID.NET, що готує позов до суду про скасування цього рішення.

Депутат Івано-Франківської селищної ради Юрій Баландюх відмовився коментувати земельний конфлікт з реторатором, заявивши, що це стосується не його, а його матері.

«Цей конфлікт не зі мною, а з громадянкою Баландюх Любов’ю Романівною. Я жодних коментарів давати не буду. Там комунальна земельна ділянка, тому не розумію, що за розголос вони собі зробили», – сказав Юрій Баландюх ZAXID.NET.

Селищна голова Ірина Перун уникає коментарів з приводу згаданого конфлікту. «Це ще було за часів влади мого попередника. Згадана ділянка була виділена під комерцію, у 2018 році був розроблений детальний план території. Але я не знаю повністю історії», – сказала селищна голова ZAXID.NET. Вона порадила звернутися за детальним коментарем до начальника юридичного відділу селищної ради Богдана Кулеби. ZAXID.NET спробував отримати коментар юриста, однак він на дзвінки не відповідав.