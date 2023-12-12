Михайло Воєвода (в кепці) разом із племінником Святославом Хацком (ліворуч)

Колишніх депутатів Рясне-Руської сільської ради Святослава Хацка і Михайла Воєводу судили за конфлікт інтересів під час голосування за виділення землі своїм родичам. Самі ж депутати також є родичами – Михайло Воєвода є рідним дядьком Святослава Хацка. Втім суд закрив провадження щодо обох екс-депутатів через закінчення термінів давності розгляду справи.

Як вказано в матеріалах справи, Святослав Хацко був депутатом та секретарем Рясне-Руської сільської ради з 2015 по 2020 рік, в останню каденцію перед приєднанням села в межах децентралізації до Львівської ОТГ. 10 липня 2020 року під час сесії сільради він проголосував за виділення земельної ділянки площею 0,12 га в Підрясному для ведення садівництва своєму двоюрідному брату Роману Воєводі. Він, своєю чергою, є сином іншого екс-депутата Рясне-Руської сільради Михайла Воєводи. При цьому, Михайло Воєвода за це рішення не голосував, а Святослав Хацко – голосував і не повідомив інших депутатів про конфлікт інтересів.

За це порушення в лютому 2022 року слідчий управління стратегічних розслідувань Нацполіції склав на Святослава Хацка адмінпротокол за ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП. У суді Святослав Хацко свою провину визнав й просив закрити справу, оскільки термін притягнення його до відповідальності за цією статтею давно закінчився – за законодавством, покарати екс-депутата за це порушення мали б упродовж шести місяців після складання протоколу. Тому суддя Яворівського райсуду Дмитрій Поворозник провадження у справі про адмінправопорушення щодо Святослава Хацка закрив. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

Ще одну постанову про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Яворівський райсуд розглядав щодо Михайла Воєводи, який того ж дня, 10 липня 2020 року, на сесії проголосував за виділення 0,38 га землі для ведення селянського господарства своєму племіннику – Святославу Хацку. При цьому, він повідомив про конфлікт інтересів, хоча й проголосував «за». Однак суд також закрив провадження через закінчення термінів давності.

Додамо, що Святослав Хацко та Михайло Воєвода фігурували у розслідуванні ZAXID.NET про масову роздачу землі Рясне-Руської сільради своїм родичам. Тоді в розмові з журналісткою ZAXID.NET Святослав Хацко повідомив, що не пам’ятає, як голосував за виділення землі своїй двоюрідній сестрі та брату, хоча на суді свою провину визнав.

Після приєднання Рясне-Руського до Львівської МТГ Михайло Воєвода і Святослав Хацко у квітні 2021 року заснували ГО «Рясне-Руська громада». Організація виступала за від'єднання Рясне-Руського від Львівської міської громади і відстоювала цю позицію у суді. Зараз ця справа перебуває на повторному розгляді Київського окружного адміністративного суду.