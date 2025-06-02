Рівненський міський суд виніс вирок рецидивісту за зґвалтування неповнолітньої. Обвинувачений насильно затягнув потерпілу у свій автомобіль та вивіз у поле, де вчинив злочин. За скоєне чоловіку призначили девʼять років тюрми, проте він може вийти на волю вже наступного року.

Як йдеться у вироку від 21 травня, злочин стався 25 червня 2017 року у селі Корнин Рівненського району. За даними слідства, близько 2:00 неповнолітня поверталася з кафе додому, коли її наздогнав місцевий житель на автомобілі ВАЗ. Під час розмови чоловік схопив дівчину та силоміць затягнув у свій легковик. Вона намагалася кричати, проте обвинувачений почав її душити.

Далі водій ВАЗ завіз дівчину на поле, де змусив зайнятися з ним сексом. Відомо, що ґвалтівника вже судили за аналогічний злочин у 2008 році. Чоловік відбував покарання у Городищенській виправній колонії №96 до 11 травня 2017 року.

Обвинувачений заперечив свою провину і стверджував у суді, що потерпіла самостійно сіла до його автомобіля. Між ними нібито завʼязалася невимушена розмова, вони разом випили пива та покурили, після чого у них за добровільною згодою відбувся секс. Проте зібрані докази та покази свідків спростували його слова.

Головуюча суддя Оксана Крижова визнала чоловіка винним за ч.1 ст.146, ч.3 ст.152, ч.2 ст.153 КК України (незаконне позбавлення волі людини, зґвалтування неповнолітньої та сексуальне насильство) й призначила девʼять років тюрми. Оскільки відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання – з 6 липня 2017 року, обвинувачений може вийти на волю вже наступного року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.